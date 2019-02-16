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Ювентус – Фрозіноне – 3:0 – відео голів та огляд матчу

06:30 460 Читать на русском
Ювентус – Фрозіноне – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Ювентус – Фрозіноне – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Ювентус розтрощив Фрозіноне у 24 турі чемпіонату Італії (3:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Італії, Серія А, 24 тур

Ювентус – Фрозіноне – 3:0

Голи: Дибала, 6, Бонуччі, 17, Роналду, 63

Діжон в меншості поступився Німу, Ліон мінімально переміг Генгам

Ювентус швидко вийшов вперед завдяки диво-голу Дибали, а вже на 17-ій хвилині рахунок став 2:0 на користь "зебр". У другому таймі Роналду забив третій гол своєї команди та зробив рахунок розгромним.

Італія24 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Фрозіноне: П'ятниця 15 лютого 2019

Ювентус
Матч завершено
3 : 0
Фрозіноне
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Відеоновини Фрозіноне Фрозіноне Ювентус Ювентус Ювентус - Фрозіноне Італія
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