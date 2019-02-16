Ювентус – Фрозіноне – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Ювентус розтрощив Фрозіноне у 24 турі чемпіонату Італії (3:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Італії, Серія А, 24 тур

Ювентус – Фрозіноне – 3:0

Голи: Дибала, 6, Бонуччі, 17, Роналду, 63

Діжон в меншості поступився Німу, Ліон мінімально переміг Генгам

Ювентус швидко вийшов вперед завдяки диво-голу Дибали, а вже на 17-ій хвилині рахунок став 2:0 на користь "зебр". У другому таймі Роналду забив третій гол своєї команди та зробив рахунок розгромним.