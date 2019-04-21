Ювентус – Фіорентина – 2:1 – відео голів та огляд чемпіонського матчу

Іспанія — 20 квіт 158
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Барселона вдома здобула непросту перемогу над Реал Сосьєдадом
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Роналду оголосив про своє майбутнє, ставши чемпіоном Італії – португалець "повторив Київ"Італія — 20 квіт 3708
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Ювентус достроково став чемпіоном Італії – туринці завоювали восьме Скудетто поспільІталія — 20 квіт 487
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Манчестер Сіті – Тоттенхем: Зінченко тішить, хоча не без проблем – заслужена перемога як крок до чемпіонства в АПЛАнглія — 20 квіт 8483
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18-річний талант Сіті першим голом в АПЛ прибив Тоттенхем – Гвардіола йому мало довіряє, але сьогодні назвав себе геніємАнглія — 20 квіт 875