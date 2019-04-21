toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ювентус – Фіорентина – 2:1 – відео голів та огляд чемпіонського матчу

00:45 73 Читать на русском
Ювентус – Фіорентина – 2:1 – відео голів та огляд чемпіонського матчу
Ювентус – Фіорентина / Фото ФК Ювентус

Ювентус достроково переміг у Серії А, перегравши Фіорентину в рамках 33-го туру.

37’ Алекс Сандро
53’ Херман Песселья
 
Нікола Міленковіч 6’
6’ Нікола Міленковіч
37’ Алекс Сандро
53’ Херман Песселья

Фіорентина вже на 6-й хвилині шокувала туринців швидким голом. Прийшовши до тями Юве ще у першому таймі відквитав один м’яч, завдяки красивому удару головою від Сандро.

Ювентус достроково став чемпіоном Італії – туринці завоювали восьме Скудетто поспіль

У другій половині зустрічі Херман Песселья зрізав м’яч у власні ворота, подарувавши "Старій синьйорі" омріяне Скудетто.

Після 33-х турів Фіорентина посідає 11-ту сходинку, маючи в активі 40 очок.

Роналду оголосив про своє майбутнє, ставши чемпіоном Італії – португалець "повторив Київ"

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Ювентус - Фіорентина Італія Відеоновини Фіорентина Фіорентина Ювентус Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
21
хв
Евертон
15:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук