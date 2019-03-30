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Ювентус – Емполі – 1:0 – відео гола та огляд матчу

23:10 58 Читать на русском
Ювентус – Емполі – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Ювентус – Емполі – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ювентус на власному полі здолав Емполі в 29 турі Серії А. Дивіться відео голів матчу Ювентус – Емполі на сайті "Футбол 24".

72’ Мойзе Кін
 

Перемогу "старій синьйорі" приніс Мойзе Кін, який відзначився голом всього через 3 хвилини після виходу на поле.

Ювентус завдяки голу Кіна вирвав перемогу над Емполі: 29-й тур Серії А, матчі суботи

Ювентус набрав 78 очок і продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю Серії А. Емполі має 25 пунктів і перебуває біля самісінької зони вильоту.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Італія Відеоновини Ювентус Ювентус Емполі Емполі Ювентус - Емполі
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