Удінезе впевнено переграв Дженоа: 29-й тур Серії А, матчі суботи

В матчі 29-го туру Удінезе вдома впевнено впорався з Дженоа. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 29 тур

Удінезе – Дженоа – 2:0

Голи: Окака, 4, Мандрагора, 62

Ювентус – Емполі – початок матчу о 19:00

Сампдорія – Мілан – початок матчу о 21:30

Удінезе без особливих проблем обіграв Дженоа. Вже на 4-й хвилині Окака вивів фріульців вперед в рахунку, а в другому таймі Мандрагора поставив крапку в матчі.

Завдяки цій перемозі Удінезе набрав 28 очок та піднявся на 15 позицію, Дженоа з 33 очками залишилась на 12 місці.