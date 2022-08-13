"Поки що рано щось коментувати, бо офіційна заява УПЛ буде у понеділок. За фактом ми створили телепул більшістю голосів, а далі вже все за протоколом. Тобто юридично у нас телепул створено.

"Навіть якби SkySports прийшов із мільярдним контрактом, Динамо чи Шахтар були б проти телепулу", — журналіст

12 клубів із 16 хочуть створити телепул. Зараз такий час, що можна нарешті прийти до цього. Більшість цього хоче.

Чи влаштовує Олександрію пропозицію Setanta Sports? Ця пропозиція навіть не про гроші. Ця пропозиція для того, щоб футбол хоч хтось зміг побачити. Умовно, якщо не буде телепулу – трансляцій взагалі не буде. Трансляції ляжуть на плечі клубів. Хтось захоче транслювати один клуб, а хтось не захоче транслювати взагалі нікого. Футбол залишиться просто для двох команд та обслуговуючого персоналу. Сама суть футболу взагалі зникне. А так футбол буде для людей. Усі зможуть побачити його по телевізору.

Те, що футбол буде безкоштовним для людей, – будь ласка. Якщо хочете – заплатіть та дивіться онлайн, а якщо немає можливості платити – дивіться у записі, матчі показуватимуться у вільному доступі на YouTube через 24 години. Тому я не розумію, у чому тут проблема.

Як клуби, які пручаються створенню телепулу, мотивують свої дії? Мені важко їх коментувати. Хто захоче – той знайде можливості, хто не захоче – той знайде причини", – сказав Китаєв у коментарі FanDay.

Нагадаємо, напередодні відбулось чергове засідання щодо створення єдиного телепулу, на якому проти пропозиції Setanta Sports виступили Динамо, Зоря, СК Дніпро-1 та Рух.

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