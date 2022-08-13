"УПЛ – це дно і утопія? УПЛ створювали як організацію, яка буде обслуговувати клуби, збільшувати доходи, покращувати цифри в комерції, розв’язувати спірні питання голосуванням і ставитися рівно до всіх учасників. Що ми бачимо в реальному житті?

Суркіс – про єдиний телепул: "У людей хочуть відібрати можливість дивитися матчі по телевізору"

15.04.2008 року УПЛ створили. За 15 років ця організація дискредитувала себе. Ніякого прориву, ніяких рішень проти думки когось з українських топів. Ніяких закордонних контрактів, єдиного телепулу, немає збільшення аудиторії, збільшення комерції, немає авторитету. Об УПЛ витирають ноги, навіщо така організація? Мені подобається Євген Дикий, але якщо 12 клубів за телепул, а 4 проти, то чому рішення не приймається більшістю голосів? Здається – це демократія, чи що? Для чого тоді взагалі голосування в УПЛ?

Тут потрібно передати ще питання та привіт УАФ і їхній позиції. Павелко, УЄФА або Міністерство Спорту точно не можуть піднапрягтися? Мабуть, братам Суркісам дуже не хочеться, щоб Павелко став першим президентом УАФ, при кому буде створений єдиний телепул.

Зоря і СК Дніпро-1 завжди в пулі з Динамо. Братушки. Зорі точно 100 тисяч доларів не потрібні? Динамо закриє якоюсь орендою?

Мабуть, Григорій Козловський хоче, щоб його всі разом просили погодитися. Він зараз новий король в українському футболі. З такою академією та інфраструктурою Рух став за впливом на один рівень з Динамо та Шахтарем. Ми ж пам‘ятаємо, що під час війни дограли тільки турнір U-19. Звичайно, щоб не сваритися з Козловським. Цього зараз ніхто не хоче робити – занадто велика фігура в українському футболі. Ну запишіть декілька відео від Ліппі, Сколарі, Чеферіна, Пеле і Мессі – нехай вони попросять Рух приєднатися до єдиного пула. Можливо, це допоможе.

Ви реально вірили, що українські клуби одноголосно погодяться на телепул? Навіть якби Sky Sports прийшли з мільярдним контрактом, Динамо або Шахтар сказали б, що вони проти. На клубному YouTube або каналі вони планують більше заробити. Ось-ось, вже скоро...

Український футбол – ти давно вже став інвалідом. Коли тобі пропонують протез, ти відмахуєшся рукою і кажеш: "Та мені й так норм, головне, що я гордий", – написав Поворознюк на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, напередодні відбулось чергове засідання щодо створення єдиного телепулу, на якому проти пропозиції Setanta Sports виступили Динамо, Зоря, СК Дніпро-1 та Рух.

"Setanta ні на які поступки не йде": в Динамо пояснили відмову від телепулу – відповідь Бурбасу і турбота про фанатів