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Юрченко вперше провів повний матч за Вайле, але не врятував команду від поразки

22:04 718 Читать на русском
Юрченко вперше провів повний матч за Вайле, але не врятував команду від поразки
Владлен Юрченко (з м’ячем) / Соцмережі

Вайле Владлена Юрченка програв Раннерсу з рахунком 2:0.

Український хавбек Владлен Юрченко вийшов у стартовому складі Вайле на матч 20-го туру чемпіонату Данії проти Раннерса та відіграв повний матч. Це вперше українець провів на полі усі 90 хвилин після переходу у данський клуб.

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Колишній півзахисник Байєра не зміг врятувати свою команду від поразки. Вайле двічі пропустив на початку другого тайму. Команда українця після цього матчу перебуває на передостанньому місці у турнірній таблиці чемпіонату Данії.

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Загалом Юрченко провів за Вайле цього сезону 7 ігор в усіх турнірах, де відзначився 1 гольовою передачею.

Теги
Українці за кордоном Світ Владлен Юрченко Владлен Юрченко Вайле Вайле
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