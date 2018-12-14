toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - ЯБЛОНЕЦ ЛІГА ЄВРОПИ СПОРТІНГ ЛІСАБОН - ВОРСКЛА

Соболь: Моя кар'єра? Нічого не загадую, бо кожне літо нові виклики

06:30 0 Читать на русском
Соболь: Моя кар'єра? Нічого не загадую, бо кожне літо нові виклики
Едуард Соболь / Фото: соцмережі

Захисник Яблонця Едуард Соболь прокоментував гру з Динамо та розвиток своєї кар'єри.

"Ми хотіли здобути перемогу і розраховували на це, що нам і вдалося. Перший тайм взагалі добре зіграли, мали нагоди забити ще. У другому таймі вже було важче, Динамо почало швидше рухати м'яч та створювати нам проблеми в обороні.

Бущан: За таку відвідуваність має бути соромно як футболістам Динамо, так і киянам

Динамо? Я думаю, що їм було непросто з нами і в першому матчі. Чи грав я десь за Шахтар? Та ні, я грав за Яблонец. Бо ми хотіли перемогти для власної впевненості, набрати переможні очки в Лізі Європи. Тренер казав нам не хвилюватися та показувати те, що ми вміємо.

Моя кар'єра? Чергова оренда, знову на рік. Тому поки тут, а далі не можу загадувати, як воно буде. Кожне літо в мене новий день і нові виклики. Ти адаптуєшся, звикаєш до однієї команди, а через рік знову потрібно щось думати, шукати. Це збиває, але поки така ситуація, треба бути сильним", – розповів Соболь після матчу з Динамо.

Динамо – Яблонец: фестиваль помилок, нелогічність Хацкевича, драма і крихітний позитив у матчі Ліги Європи

Джерело: Футбол 24
Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 1
Яблонец
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Яблонец Яблонец Українці за кордоном Динамо - Яблонец Едуард Соболь Едуард Соболь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Визначилися усі учасники плей-офф Ліги Європи
    Ліга Європи — 00:113019 Визначилися усі учасники плей-офф Ліги Європи
19
год
:
26
хв
Нюрнберг
21:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук