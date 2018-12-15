Опанасенко переграв другу команду Туреччини, Рибалка з Сівасспором розтрощив суперника

Сівасспор з Рибалкою розтрощив Анкарагюджю, а Коньяспор Опанасенка переміг Касимпашу.

У матчі 16 туру чемпіонату Туреччини Сівасспор, у якому грає український хавбек Сергій Рибалка, розтрощив Анкарагюджю з рахунком 4:0. Дублем відзначився легендарний Робінью. Українець вийшов у стартовому складі своєї команди та відіграв 66 хвилин.

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Коньяспор з Опанасенком у складі переміг Касимпашу, яка наразі йде другою у чемпіонаті Туреччини. Гра закінчилась з рахунком 3:2, а українець провів на полі весь поєдинок.

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Після цих матчів Сівасспор Рибалки та Коньяспор Опанасенка є сусідами по турнірній таблиці та мають у своєму активі по 24 очки. Команда Опанасенка випереджає Сівасспор за додатковими показниками та знаходиться на 8 сходинці.