Юрченко відзначився скандальним голом за Вайле – команда українця спеціально пропустила у відповідь

Український хавбек Владлен Юрченко став головною дійовою особою матчу чемпіонату Данії між Вайле та Орхусом.

На 37-ій хвилині арбітр матчу призначив спірний м'яч, Владлен Юрченко мав віддати "круглого" супернику, але натомість шаленим пострілом з середини поля забив його у сітку воріт суперника.

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Гравці Орхуса одразу почали апелювати до арбітра, але фактично гол був забитий за правилами. Натомість, гравці Вайле дотримались негласних правил фейр-плей та не чинили опору, аби Орхус також забив гол.

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