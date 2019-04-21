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Юрченко відзначився скандальним голом за Вайле – команда українця спеціально пропустила у відповідь

20:13 1980 Читать на русском
Юрченко відзначився скандальним голом за Вайле – команда українця спеціально пропустила у відповідь
Владлен Юрченко / Вайле

Український хавбек Владлен Юрченко став головною дійовою особою матчу чемпіонату Данії між Вайле та Орхусом.

На 37-ій хвилині арбітр матчу призначив спірний м'яч, Владлен Юрченко мав віддати "круглого" супернику, але натомість шаленим пострілом з середини поля забив його у сітку воріт суперника.

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Гравці Орхуса одразу почали апелювати до арбітра, але фактично гол був забитий за правилами. Натомість, гравці Вайле дотримались негласних правил фейр-плей та не чинили опору, аби Орхус також забив гол.

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Теги
Світ Українці за кордоном Відеоновини Владлен Юрченко Владлен Юрченко Вайле Вайле
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