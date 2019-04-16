toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЮВЕНТУС - АЯКС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Наші за кордоном. Яковенка не зупинити, шедевр Олійника, скандал з Рибкою

16:30 694 Читать на русском
Наші за кордоном. Яковенка не зупинити, шедевр Олійника, скандал з Рибкою
Денис Олійник в другому матчі поспіль приносить перемогу Сейнайокі у чемпіонаті Фінляндії / Фото ФК Сейнайокі
Любомир Кузьмяк Любомир Кузьмяк

"Футбол 24" зібрав для Вас інформацію щодо виступів українських легіонерів у європейських першостях за минулий тиждень.

Продовжили свої забивні серії Денис Олійник, Юрій Яковенко, Євген Буднік та Віталій Квашук. Взагалі у Білорусі минулий тиждень минув успішно для українців, адже важливими голами відзначалися також Богдан Мишенко і Редван Мемешев. В Угорщині та Литві відповідно асисти на свій рахунок записали Ігор Харатін та Юрій Бушман. Відзначаємо вилучення Олександра Рибки, Різвана Аблітарова та Михайла Калугіна, а ще черговий гол Руслана Маліновського.

Англія

Олександра Зінченка через травму не було у заявці Манчестер Сіті на два матчі, що відбулися цього тижня.

________________________

Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 9 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 459 хвилин

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 9 матчів, 703 хвилини

Іспанія

У матчі Леганес - Реал (1:1) українців у заявці не було.

Альбасете Романа Зозулі не скористався шансом одноосібно закріпитися на другій сходинці Сегунди. Команда українця наприкінці зустрічі втратила перемогу в протистоянні з Ельче (1:1). Роман провів на полі весь матч.

Війна на Донбасі, Сталін та іспанський комунізм: фанати Альбасете брутально відповіли політику, який образив Зозулю

Малага знову програла, а Євген Селезньов опинився поза заявкою своєї команди. Більше того, після гри з Естремадурою (1:2) наставник "анчоусів" Хуан Муньїс залишив команду.

_________________

Андрій Лунін (Леганес) – 3 матчі, 1 пропущений гол, 184 хвилини

Василь Кравець (Леганес) – 4 матчі, 2ж.к., 335 хвилин

Роман Зозуля (Альбасете) – 29 матчів, 8 голів, 7 ж.к., 2 ч.к., 2477 хвилин

Євген Селезньов (Малага) – 11 матчів, 347 хвилин

Орест Лебеденко (Луго)

Німеччина

В п’ятницю для Євгена Коноплянки знову не знайшлося місця у заявці Шальке – гельзенкірхенці зіграли внічию із Нюрнбергом (1:1).

________________

Євген Коноплянка (Шальке) – 12 матчів, 1 гол, 1 ч.к., 643 хвилини

Борис Тащі (Дуйсбург) – 14 матчів,1 гол, 3 ж.к., 989 хвилин

Ігор Березовський (Дармштадт)

Бельгія

Гент поступився вдома Антверпену (1:2). Роман Безус, який непогано виконував функції диспетчера, був замінений у перерві. Роман Яремчук моментами був активний – він взяв участь у гольовій атаці і заробив жовту картку за апеляції до арбітра.

Руслан Маліновський уникнув дискваліфікації і допоміг Генку здолати Брюгге (3:1). При рахунку 1:1 українець реалізував пенальті, а за підсумками туру потрапив до символічної збірної.

Андрій Бацула був замінений на 80-й хвилині в матчі з Сент-Жиллуазом (0:1). Вини українця у пропущеному голі немає.

______________

Ігор Пластун (Гент) – 16 матчів,1 ч.к., 1381 хвилина

Роман Безус (Гент) – 10 матчів, 4ж.к.,307 хвилин

Роман Яремчук (Гент) – 32 матчі, 8 голів, 7 ж.к., 2411 хвилин

Євген Макаренко (Андерлехт) – 15 матчів, 5 ж.к., 1234 хвилини

Руслан Маліновський (Генк) – 32 матчі, 12 голів, 8 ж.к., 1 ч.к., 2588 хвилин

Єгор Назарина (Антверпен) – 9 матчів, 1 ж.к., 546хвилин

Андрій Бацула (Кортрейк) – 11 матчів, 2ж.к., 673 хвилини

Туреччина

Євген Опанасенко провів 59 хвилин у матчі Коньяспор-Сівасспор (1:1).

Кайсеріспор програв Анкарагюджю (0:2). Артем Кравець на 63-й хвилині замінив Олександра Кучера. Після цього гості двічі забили.

Двічі на тижні зіграв Різеспор. Спочатку Микола Морозюк відіграв весь матч проти Бешикташу, а його команда була знищена (2:7). Українець грубих помилок не припускався. А потім Морозюк відбігав 84 хвилини у двобої з Гезтепе (1:0).

У четвер черговим забитим голом відзначився Олександр Гладкий. Його Адана Демірспор переміг Умранієспор (3:1). Українець відіграв 80 хвилин і забив переможний гол.

_________________________

Сергій Рибалка (Сівасспор) – 22 матчі, 2 голи, 2ж.к., 1555 хвилин

Євген Опанасенко (Коньяспор) – 9 матчів, 597 хвилин

Артем Кравець (Кайсеріспор) – 17 матчів, 3 голи, 1 ж.к., 824 хвилин

Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 16 матчів, 5ж.к., 839 хвилин

Микола Морозюк (Різеспор)– 9 матчів, 1 ж.к., 1 ч.к., 695 хвилин

Олександр Гладкий (Адана Демірспор) – 6 матчів, 3 голи, 249 хвилин

Дмитро Коркішко (Хатайспор) – 19 матчів, 2 голи, 3ж.к., 544 хвилини

Греція

ПАОК не впорався з Ларісою (1:1), а Євген Шахов відіграв весь поєдинок. Попри втрату очок, команда з Салонік продовжує лідирувати в лізі.

_______________________

Євген Хачеріді (ПАОК) – 3 матчі, 2 ж.к., 185 хвилин

Євген Шахов (ПАОК) – 19 матчів, 2 голи, 6 ж.к., 1406 хвилин

Дмитро Чигринський (АЕК) – 14 матчів, 1215 хвилин

Владислав Наумець (Яніна) – 3 матчі, 34 хвилини

Данія

Знову забив Юрій Яковенко! Цього разу жертвою українця став Нордшелланн. Наприкінці першого тайму нападник зрівняв рахунок, а по перерві Есб’єрг забив переможний гол – 2:1. Яковенко був замінений на 68-й хвилині.

Владлен Юрченко та Сергій Гринь вийшли у старті Вайле на матч з Хорсенсом (3:0) і були дуже активними, хоча результативними діями не відзначилися. Гринь міг забивати на старті зустрічі, однак голкіпер гостей м’яч потягнув з-під перекладини. Згодом все той же Гринь взяв активну участь в атаці, яка призвела до пенальті. Після цього ледь не скористався помилкою опонентів Юрченко – його парашут з лінії воріт вибив захисник. Обох українців замінили наприкінці поєдинку.

_____________________

Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 21 матч, 5 голів, 6ж.к., 775 хвилин

Владіс-ЕммерсонІллой-Айєт (Вайле) – 10 матчів, 3 ж.к., 673 хвилини

Владлен Юрченко (Вайле) – 14 матчів, 1 ж.к., 697 хвилин

Сергій Гринь (Вайле) – 4 матчі, 2 голи, 251 хвилина

Артем Довбик (Мідтьюланд) – 2 матчі, 1 ж.к., 89 хвилин

Фінляндія

Продовжує приємно дивувати Денис Олійник. В другому турі поспіль українець приніс перемогу свої команді. Цього разу Олійник відіграв весь матч і відзначився розкішним забитим голом у матчі проти Інтера з Турку (2:1).

_____________________

Денис Олійник (Сейняйокі) – 2 матчі, 2 голи, 180 хвилин

Швеція

Два матчі за 5 днів провів АФК Ескільстуна Івана Бобка та Ігоря Левченка. В понеділок обидва з лави запасних спостерігали за поразкою своєї команди від Сіріуса (2:3), а через кілька днів зіграли проти Оребро (1:1). Голкіпер провів весь матч – в епізоді з пропущеним голом Левченко не помилився, просто не виручив. Що стосується Бобка, то вихованець Чорноморця зіграв 38 хвилин, однак участі в гольових моментах не брав.

_________________

Іван Бобко (АФК Ескільстуна) – 1 матч, 38 хвилин

Ігор Левченко (АФК Ескільстуна) – 1 матч, 1 пропущений гол, 90 хвилин

Чехія

Едуард Соболь зіграв 90 хвилин за Яблонець, який обіграв Дуклу (2:1). Українець участі у гольових епізодах не брав.

В понеділок Слован Тараса Качараби на виїзді переміг Младу Болеслав (2:1). Українець відіграв весь матч і отримав жовту картку вже на 7-й хвилині зустрічі.

______________________

Тарас Качараба (Слован) – 24 матчі, 1 гол, 3 ж.к., 2066 хвилин

Едуард Соболь (Яблонець) – 14 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 980 хвилин

Сербія

Раднічки Тараса Бондаренка програли вперше з липня. Тоді команда з Ніша поступилася Црвені Звезді. Цього разу Раднічки знову потрапили під каток фаворита – 0:3. Бондаренко, який традиційно грає від дзвінка до дзвінка, був замінений на 66-й хвилині, коли белградці тричі вразили ворота суперника (двічі з пенальті). Відвертих помилок Тарас не припускався.

_________________________

Тарас Бондаренко (Раднічки) – 24 матчі, 2 голи, 2 ж.к., 2062 хвилини

Польща

Всю гаму емоцій відчули українці в Екстраклясі. Щоправда, Краковія виграла без Олексія Дитятьєва, який спостерігав з лави запасних за перемогою над лідером чемпіонату Лехією (4:2).

Медзь Антона Каніболоцького на тижні програла Ягеллонії у півфіналі Кубка Польщі (1:2), а на вихідних Медзь зіграла внічию з Аркою (1:1). Наш воротар свій гол пропустив з пенальті. Кіпер навіть відгадав напрямок польоту, доторкнувся до м’яча пальцями, але проти нього зіграла штанга, від якої м’яч залетів у сітку.

Володимир Костевич відіграв весь поєдинок проти Ягеллонії (0:2). Участі в епізодах з пропущеними голами українець не брав. Попри поразку Леху вдалося затриматися в першій вісімці і продовжити боротьбу за єврокубки.

_____________________________

Олексій Дитятьєв (Краковія) – 25 матчів, 1 гол, 6ж.к., 2170 хвилин

Антон Каніболоцький (Медзь) – 20 матчів, 30 пропущених голів, 1800 хвилин

Володимир Костевич (Лех) – 20 матчів, 1 гол, 1652 хвилини

Угорщина

Гонвед зіграв внічию з Дебреценом (1:1), а Олександр Надь провів у рамці гостей весь матч. Український воротар пропустив вже на 4-й хвилині – суперник реалізував пенальті. Загалом же Надь записав до активу дуже класний поєдинок і безліч разів рятував свою команду.

Юрій Габовда, Олег Голодюк та Євген Селін вийшли у стартовому складі на матч Халадаш-МТК (1:0). Голодюк ще до перерви влучив у штангу, а на 80-й хвилині його замінили. Через 5 хвилин після цього було забито єдиний гол у матчі.

Ференцварош Сергія Реброва з Ігорем Харатіним та Іваном Петряком у старті переміг Мезакьовешд (2:1). Фаворит поступався, однак вже на старті другого тайму Харатін, який грав у спеціальній захисній масці, відпасував на партнера і записав на свій рахунок гольову передачу.

На 78-й хвилині Харатін залишив поле. За гостей весь матч відіграв Михайло Месхі, а Шандору Вайді виділили лише 6 хвилин.

Сергій Шестаков, Антон Кравченко, Роман Карасюк та Богдан Мельник вийшли у старті на матч Кішварди та Дьошдьора (1:1).

___________________________

Сергій Ребров (Ференцварош) – 23 матчі: 16 перемог, 3 нічиїх, 4 поразки

Олександр Надь (Дебрецен) – 26 матчів, 28 пропущених голів, 4ж.к., 2340 хвилин

Артем Кичак (МТК) – 25 матчів, 40 пропущених голів, 2 ж.к., 2250хвилин

Євген Селін (МТК) – 24 матчі, 1 гол, 4 ж.к., 1955 хвилин

Іван Петряк (Ференцварош) – 26 матчів, 6 голів, 5 ж.к., 2187 хвилин

Ігор Харатін (Ференцварош) – 9 матчів, 1 ж.к., 780 хвилин

Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 26 матчів, 2 ж.к., 2191 хвилина

Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 21 матч, 6ж.к., 1417 хвилин

Юрій Габовда (Халадаш) – 25 матчів, 1 гол, 6ж.к., 2205 хвилин

Олег Голодюк (Халадаш) – 5 матчів, 1 гол, 3ж.к., 430 хвилин

Роман Карасюк (Кішварда) – 25 матчів, 2 ж.к., 1602 хвилини

Віктор Гей (Кішварда) – 5 матчів, 294 хвилини

Богдан Мельник (Кішварда) – 19 матчів, 1 гол, 1387 хвилин

Антон Кравченко (Кішварда) – 9 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 801 хвилина

Шандор Вайда (Мезакьовешд) – 25 матчів, 5 голів, 1 ж.к., 1588 хвилин

Павло Лук’янчук (Кішварда) – 11 матчів, 1 гол, 3ж.к. 1 ч.к., 856хвилин

Андрій Черепко (Кішварда)

Північна Македонія

В битві лідерів Вардар-Шкендія (0:0) з 10-ма жовтими картками Євген Новак відіграв усі 90 хвилин. Наприкінці першого тайму наш захисник блокував суперника і врятував ворота від потенційного голу.

______________

Євген Новак (Вардар) – 23 матчі, 2 голи, 4 ж.к., 2070 хвилин

Кіпр

Євген Павлов відіграв 7 хвилин у матчі Докси і Еносіса (2:2).

________________

Євген Павлов (ДоксаКатокопіас) – 23 матчі, 3 голи, 5ж.к., 884 хвилини

Ярослав Мартинюк (Ерміс) – 23 матчі, 2 голи, 6 ж.к., 2028 хвилин

Хорватія

Осієк у п’ятницю переміг Рудеш (2:0), проте Дмитро Льопа весь матч провів на лаві запасних.

Олександр Сваток допоміг Хайдуку обіграти Локомотіву (1:0). В активі нашого земляка весь матч.

__________________________

Дмитро Льопа (Осієк) – 11 матчів, 2ж.к., 346 хвилин

Олександр Сваток (Хайдук) – 5 матчів, 1 ж.к., 1 ч.к., 445 хвилин

Словаччина

Юрій Захарків відіграв 67 хвилин за Земплін у двобої з Ружомбероком (0:1). Єдиний гол команда українця пропустила після того, як Захарків залишив поле.

Станіслав Біленький також пропустив все найцікавіше у грі Серед-ДАК (0:5). Вихованець Олімпіка зіграв 12 хвилин, коли його команда вже забила усі свої голи.

У неділю Артем Сухоцький допоміг Словану на виїзді здолати Жиліну (3:0). В активі українця 90 хвилин.

_______________

Артем Сухоцький (Слован) – 21 матч, 1 гол, 2 ж.к., 1873 хвилини

Данило Бескоровайний (Земплін) – 19 матчів, 5 ж.к., 1641 хвилина

Юрій Захарків (Земплін) – 3 матчі, 1 гол, 152 хвилини

Максим Третьяков (ДАК 1904) – 17 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 857 хвилин

Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 6 матчів, 25 хвилин

Владислав Хомутов (ЗлатеМоравце) – 3 матчі, 118 хвилин

Казахстан

Різван Аблітаров та Андрій Ткачук вийшли у старті Атирау на матч з Актобе (0:2), однак Аблітаров до кінця не дограв через вилучення на 67-й хвилині. Вже на самому початку поєдинку м’яч зрикошетив від Різвана і влетів у ворота, а по перерві відбулося вилучення за фол останньої надії.

Астана Романа Григорчука перемогла Ордабаси(2:1) з Кирилом Ковальчуком у стартовому складі. Українець віддав гольову передачу на Тохтара Жангилишбая. Ви просто не можете не переглянути цей гол – партнеру Ковальчука вдався феноменальний прийом м’яча.

Карагандинський Шахтар з Артемом Барановським та Євгеном Ткачуком розтрощили Іртиш (4:0). Українці відіграли весь матч, а Ткачук записав до свого активу забитий гол.

Жетису сенсаційно розгромив Кайрат (3:0). За гостей весь матч відіграв Адерінсола Есеола, а у складі переможців Руслан Степанюк був замінений вже в компенсований час.

________________________

Роман Григорчук (Астана) – 6 матчів: перемог, 1 нічия

Адерінсола Есеола (Кайрат) – 3 матчі, 3 голи, 1 ж.к., 270 хвилин

Кирило Ковальчук (Ордабаси) – 4 матчі, 140 хвилин

Дмитро Непогодов (Ордабаси) – 4 матчі, 360 хвилин

Руслан Степанюк (Жетису) – 4 матчі, 289 хвилин

Різван Аблітаров (Атирау) – 6матчів, 1 ч.к., 517 хвилин

Андрій Ткачук (Атирау) – 6 матчів, 2 ж.к., 423 хвилини

Сергій Загинайлов(Атирау) – 3 матчі, 126 хвилин

Євген Ткачук (Шахтар Караганда) – 5 матчів, 1 гол, 450 хвилин

Артем Барановський (Шахтар Караганда) – 5 матчів, 1 ж.к., 450 хвилин

Білорусь

Минулий тиждень став успішним для українців у Білорусі.

В п’ятницю дебютний гол забив Редван Мемешев, а його Славія на виїзді перемогла Дніпро (2:1). За переможців також зіграли Ігор Воронков(79 хвилин), Юрій Пантя та Максим Слюсар (72 хвилини).

Гол Редвана на 01:25

Торпедо-БелАЗ зіграв внічию з ФК Мінськ (1:1), а наш Богдан Мишенко відзначився красивим голом. У складі гостей весь поєдинок провели Євген Зубейко та Олександр Васильєв.

Гол Богдана на 02:25

Євген Смірнов, Бадрі Акубардія і Віталій Квашук відіграли по 90 хвилин у протистоянні Гомеля та Енергетика (3:0). Квашук відзначився черговим голом – цього разу він вийшов елегантним.

Гол Віталія на 03:20

Вітебськ втратив перемогу на останніх хвилинах у грі з Торпедо (1:1). У складі господарів на 59-й хвилині вийшов Артем Старгородський. За мінчан весь поєдинок провів Олександр Батищев, а заключні 12 хвилин на полі відіграв Олексій Збунь.

Успішно за мінське Динамо дебютував Дмитро Білоног. На 40-й хвилині українець міг переправляти м’яч у майже порожні ворота, проте на його шляху опинилася рука гравця Городеї – пенальті. Як наслідок, мінімальна перемога мінчан 1:0.

Динамо-Брест на виїзді обіграв БАТЕ (1:0). Артем Мілевський відіграв 84 хвилини і взяв участь у гольовій атаці своєї команди. На заключні 10 хвилин вийшов Олексій Хобленко.

Солігорський Шахтар на виїзді переміг Слуцьк (1:0). У складі гостей по 90 хвилин провели Артем Дудік, Юрій Тетеренко та Олексій Курилов.

________________________

Олександр Нойок (Динамо Брест) – 1 матч, 33 хвилини

Олексій Хобленко (Динамо Брест) – 2 матчі, 12 хвилин

Артем Мілевський (Динамо Брест) – 3 матчі, 1 ж.к., 188 хвилин

Євген Зубейко (Мінськ) – 3 матчі, 266 хвилин

Олександр Васильєв(Мінськ) – 3матчі, 270 хвилин

Олег Карамушка (Вітебськ)

Максим Фещук (Вітебськ) – 2 матчі, 1 ж.к., 154 хвилини

Артем Старгородський(Вітебськ) – 3 матчі, 1 гол, 210 хвилин

Василь Прийма (Шахтар)

Микита Татарков (Шахтар) – 2 матчі, 44 хвилини

Олександр Батищев (Торпедо) – 3 матчі, 270 хвилин

Олексій Збунь(Торпедо) – 3 матчі, 13 хвилин

Артем Дудік (Слуцьк) – 3 матчі, 270 хвилин

Юрій Тетеренко (Слуцьк) – 3 матчі, 263 хвилини

Олексій Курилов (Слуцьк) – 1 матч, 90 хвилин

Євген Смірнов (Гомель) – 2 матчі, 1 ж.к., 180 хвилин

Бадрі Акубардія (Гомель) – 1 матч, 61 хвилина

Віталій Квашук (Гомель) – 2 матчі, 4 голи, 180 хвилин

Дмитро Терещенко (Гомель) – 3 матчі, 120 хвилин

Богдан Мишенко (Торпедо-БелАЗ) – 3 матчі, 1 гол, 237 хвилин

Дмитро Юсов (Торпедо-БелАЗ) – 1 матч, 7 хвилин

Юрій Пантя (Славія) – 3 матчі, 270 хвилин

Редван Мемешев (Славія) – 3 матчі, 1 гол, 214 хвилин

Ігор Воронков (Славія) – 3 матчі, 259 хвилин

Максим Слюсар (Славія) – 3 матчі, 1 гол, 233 хвилини

Дмитро Білоног (Динамо Мн) – 1 матч, 90 хвилин

Молдова

Мирослав Мазур не допоміг своєму Сфинтул Георге уникнути розгрому в двобої з Шерифом (0:3). Українець відбігав весь поєдинок.

Динамо-Авто вдома поступилось Сперанці (0:3), а Владислав Краєв відіграв 60 хвилин. Слід наголосити, що у тренерському штабі переможців працює прогресивний український фахівець Олег Старинський, який раніше тренував у Малайзії та Камбоджі.

Кодра зіграла внічию з Петрокубом (1:1), а Владислав Бобров традиційно провів на полі усі 90 хвилин.

__________________

Андрій Блізніченко (Шериф) – 4 матчі, 3 гол, 282 хвилини

Владислав Краєв (Динамо-Авто) – 3 матчі, 1 гол, 202 хвилини

Мирослав Мазур (Сфинтул Георге) – 4 матчі, 1 гол, 271 хвилина

Владислав Бобров (Кодру) – 5 матчів, 450 хвилин

Португалія

Євген Сердюк знову поза заявкою Боавішти.

__________________

Євген Сердюк (Боавішта)

"У мого тренера – 11 братів і сестер? Я шокований". Українець, від якого відмовився Шахтар, але запросила Боавішта

Ізраїль

Маккабі без Антона Браткова програв Бейтару (1:4).

__________________

Антон Братков(Маккабі П-Т) – 1 матч, 1 ж.к., 90 хвилин

Азербайджан

Дмитро Безотосний допоміг Габалі здолати Кешлю (2:1). Українець здійснив один суперсейв, відбивши удар впритул і традиційно нервово діяв на виходах. Свій гол Безотосний пропустив після того, як його разом з м’ячем заштовхали у ворота. Дмитро намагався це довести арбітру, натомість отримав тільки жовту картку за розмови.

Карабах розгромив Сабах (3:0), а Марко Девіч практично без моментів відіграв весь поєдинок.

Екс-динамівці Кирило Петров та Олександр Рибка зустрілися в очному протистоянні, а їхні Сабаїл та Нефтчі зіграли внічию (2:2). Наш кіпер нагадував непробивну стіну, однак двічі капітулював. Його Сабаїл сенсаційно вів у рахунку 2:1, арбітр компенсував 5 хвилин. Спочатку Олександр отримав жовту картку, а коли Нефтчі зрівняв на 90+6-й хвилині, нерви в українця не витримали. Він вирішив не віддавати супернику м’яч з сітки. Почалася штовханина, яка завершилася другим попередженням і вилученням.

В кадрі Петров, Рибка і червона картка

Після гри також було гаряче. Спочатку наш голкіпер в інтерв’ю звинуватив арбітра у тому, що той «посвистував» проти його команди. Азербайджанська преса, в свою чергу, написала про нецензурні висловлювання Рибки на адресу рефері, а також приписала йому фразу про шахраїв. Мовляв, саме "мошенниками" Олександр назвав бригаду арбітрів.

________________

Марко Девіч (Сабах) – 17 матчів, 7 голів, 5 ж.к., 1 ч.к.,1378 хвилин

Дмитро Безотосний (Габала) – 20 матчів, 19 пропущених голів, 1800 хвилин

Кирило Петров (Нефтчі) – 19 матчів, 6 ж.к., 1685 хвилин

Олександр Рибка (Сабаїл) – 10 матчів, 11 пропущених голів, 3 ж.к., 1 ч.к., 900 хвилин

Валерій Куценко (Кешля) – 9 матчів, 560 хвилин

Вірменія

В четвер Арарат Михайла Калугіна поступився Пюніку (1:2) Максима Трусевича та Сергія Шевчука. Гольові комбінації виглядали настільки дивно та інертно, що навіть писати про них не хочеться.

В неділю Арарат програв Гандзасару (0:1), а наш Михайло Калугін був вилучений вже на 20-й хвилині поєдинку. Український футболіст грубо зіграв проти суперника. Арбітр знаходився поруч і без вагань поліз у кишеню за червоною карткою.

Вилучення Михайла на 31:30

______________

Максим Трусевич (Пюнік) – 20матчів, 1 гол, 5ж.к.,1694 хвилини

Сергій Шевчук (Пюнік) – 7 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 506 хвилин

Дмитро Клімаков(Арцах) – 6 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 305хвилин

Данило Рябенко (Лорі) – 1 матч, 2 пропущених голи, 90 хвилин

Андрій Яковлєв (Арарат) – 3 матчі, 133 хвилини

Михайло Калугін (Арарат) – 4 матчі, 1 ж.к., 1 ч.к.,218 хвилин

Грузія

Не часто українці опинялися в центрі уваги в грузинській Erovnuli лізі. Денис Шеліхов на тижні двічі спостерігав за матчами Сабуртало з лави запасних.

Тбіліське Динамо перемогло Ділу (1:0), Дмитро Іванісеня відіграв заключні 6 хвилин.

Кутаїське Торпедо здолало ВІТ-Джорджію (2:1). Олександр Азацький провів усі 90 хвилин, а наприкінці зустрічі не зумів перервати простріл з лівого флангу, який завершився взяттям воріт. Амбросій Чачуа вступив у гру на 73-й хвилині при рахунку 2:0.

Гіулі Манджгаладзе відіграв 90 хвилин за батумське Динамо проти Руставі (2:0).

________________________

Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 8 матчів, 1 гол, 2ж.к., 441 хвилина

Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 8 матчів, 2 голи, 720 хвилин

Амбросій Чачуа (Торпедо Кт) – 5 матчів, 120 хвилин

ГіуліМанджгаладзе (Динамо Батумі) – 7 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 630 хвилин

Денис Шеліхов (Сабуртало)

Латвія

Данило Кучер пропустив вже на 4-й хвилині матчу проти Вентспілса (1:1). Даугавпілс зумів відігратися, а на 73-й хвилині у гру вступив Богдан Коваленко. Наш голкіпер традиційно здійснив кілька сейвів.

В понеділок обидва українці вийшли у старті на матч проти РФШ (0:1). Єдиний гол Кучер пропустив з меж штрафного майданчика, а загалом зіграв надійно. Коваленко часто організовував атаки своє команди – безрезультатно.

Олексій Геловані провів весь матч проти Лієпаї (1:0).

___________________

Максим Марусич (РФШ) – 3 матчі, 1 гол, 103 хвилини

Богдан Коваленко (Даугавпілс) – 4 матчі, 227 хвилин

Данило Кучер (Даугавпілс) – 5 матчів, 5 пропущених голів, 450 хвилин

Олексій Геловані (Валмієра) – 4 матчі, 1 ж.к., 360 хвилин

Литва

Юрій Бушман відіграв усі 90 хвилин за Кауно Жальгіріс і допоміг перемогти Рітеряй (3:1). Українець записав до свого активу дві класні гольові передачі.

Андрій Карвацький також відбігав весь поєдинок проти Атлантаса, проте його Паневежис програв (1:2). На старті другого тайму українець був дуже близький до того, аби відзначитися забитим голом.

_________________

Денис Підручний (Стумбрас) – 1 матч, 1 хвилина

Єгор Кондратюк (Стумбрас) – 1 матч, 3 хвилини

Юрій Бушман(Кауно Жальгіріс)–5 матчів, 2 ж.к., 450 хвилин

Андрій Карвацький (Паневежис) –5 матчів, 1 ж.к., 433 хвилини

Естонія

Євген Буднік, Ігор Жураховський та Юрій Ткачук відіграли весь матч проти Тулевика (5:2). Черговий гол записав до свого активу Буднік, який реалізував пенальті. Ще до перерви Євген міг красиво забивати, проте м’яч після його удару з-за меж штрафного майданчика влучив у штангу.

Гол Євгена на 04:40

У неділю Нимме Калью переміг Таммеку (2:0), а наш Андрій Маркович відіграв весь поєдинок.

____________________________________

Андрій Маркович (НиммеКалью) – 5 матчів, 1 ж.к., 450 хвилин

Юрій Ткачук (Левадія) – 4 матчі, 360 хвилин

Ігор Жураховський (Левадія) – 6 матчів, 2 голи, 540 хвилин

Євген Буднік (Левадія) – 6 матчів, 8голів, 1 ж.к., 540 хвилин

"Динамо неможливо було перемогти, а Зозуля став жертвою необізнаності": сосіо Атлетіко про український скандал в Іспанії

Теги
Світ Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський Статті Ігор Харатін Ігор Харатін Любомир Кузьмяк Олександр Гладкий Олександр Гладкий Роман Зозуля Роман Зозуля Денис Олійник Денис Олійник Олександр Рибка Олександр Рибка Євгеній Ткачук Євгеній Ткачук Євген Буднік Євген Буднік Юрій Яковенко Юрій Яковенко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
24
хв
Барселона
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук