Наші за кордоном. Яковенка не зупинити, шедевр Олійника, скандал з Рибкою

"Футбол 24" зібрав для Вас інформацію щодо виступів українських легіонерів у європейських першостях за минулий тиждень.

Продовжили свої забивні серії Денис Олійник, Юрій Яковенко, Євген Буднік та Віталій Квашук. Взагалі у Білорусі минулий тиждень минув успішно для українців, адже важливими голами відзначалися також Богдан Мишенко і Редван Мемешев. В Угорщині та Литві відповідно асисти на свій рахунок записали Ігор Харатін та Юрій Бушман. Відзначаємо вилучення Олександра Рибки, Різвана Аблітарова та Михайла Калугіна, а ще черговий гол Руслана Маліновського.

Англія

Олександра Зінченка через травму не було у заявці Манчестер Сіті на два матчі, що відбулися цього тижня.

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Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 9 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 459 хвилин

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 9 матчів, 703 хвилини

Іспанія

У матчі Леганес - Реал (1:1) українців у заявці не було.

Альбасете Романа Зозулі не скористався шансом одноосібно закріпитися на другій сходинці Сегунди. Команда українця наприкінці зустрічі втратила перемогу в протистоянні з Ельче (1:1). Роман провів на полі весь матч.

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Малага знову програла, а Євген Селезньов опинився поза заявкою своєї команди. Більше того, після гри з Естремадурою (1:2) наставник "анчоусів" Хуан Муньїс залишив команду.

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Андрій Лунін (Леганес) – 3 матчі, 1 пропущений гол, 184 хвилини

Василь Кравець (Леганес) – 4 матчі, 2ж.к., 335 хвилин

Роман Зозуля (Альбасете) – 29 матчів, 8 голів, 7 ж.к., 2 ч.к., 2477 хвилин

Євген Селезньов (Малага) – 11 матчів, 347 хвилин

Орест Лебеденко (Луго)

Німеччина

В п’ятницю для Євгена Коноплянки знову не знайшлося місця у заявці Шальке – гельзенкірхенці зіграли внічию із Нюрнбергом (1:1).

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Євген Коноплянка (Шальке) – 12 матчів, 1 гол, 1 ч.к., 643 хвилини

Борис Тащі (Дуйсбург) – 14 матчів,1 гол, 3 ж.к., 989 хвилин

Ігор Березовський (Дармштадт)

Бельгія

Гент поступився вдома Антверпену (1:2). Роман Безус, який непогано виконував функції диспетчера, був замінений у перерві. Роман Яремчук моментами був активний – він взяв участь у гольовій атаці і заробив жовту картку за апеляції до арбітра.

Руслан Маліновський уникнув дискваліфікації і допоміг Генку здолати Брюгге (3:1). При рахунку 1:1 українець реалізував пенальті, а за підсумками туру потрапив до символічної збірної.

Андрій Бацула був замінений на 80-й хвилині в матчі з Сент-Жиллуазом (0:1). Вини українця у пропущеному голі немає.

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Ігор Пластун (Гент) – 16 матчів,1 ч.к., 1381 хвилина

Роман Безус (Гент) – 10 матчів, 4ж.к.,307 хвилин

Роман Яремчук (Гент) – 32 матчі, 8 голів, 7 ж.к., 2411 хвилин

Євген Макаренко (Андерлехт) – 15 матчів, 5 ж.к., 1234 хвилини

Руслан Маліновський (Генк) – 32 матчі, 12 голів, 8 ж.к., 1 ч.к., 2588 хвилин

Єгор Назарина (Антверпен) – 9 матчів, 1 ж.к., 546хвилин

Андрій Бацула (Кортрейк) – 11 матчів, 2ж.к., 673 хвилини

Туреччина

Євген Опанасенко провів 59 хвилин у матчі Коньяспор-Сівасспор (1:1).

Кайсеріспор програв Анкарагюджю (0:2). Артем Кравець на 63-й хвилині замінив Олександра Кучера. Після цього гості двічі забили.

Двічі на тижні зіграв Різеспор. Спочатку Микола Морозюк відіграв весь матч проти Бешикташу, а його команда була знищена (2:7). Українець грубих помилок не припускався. А потім Морозюк відбігав 84 хвилини у двобої з Гезтепе (1:0).

У четвер черговим забитим голом відзначився Олександр Гладкий. Його Адана Демірспор переміг Умранієспор (3:1). Українець відіграв 80 хвилин і забив переможний гол.

GOL! Gladky 73’ (Asist: Legear) | Adana Demirspor 2-1 Ümraniyespor pic.twitter.com/GNVp9vENKY — Spor Toto 1. Lig (@sportoto1ligcom) 11 квітня 2019 р.

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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 22 матчі, 2 голи, 2ж.к., 1555 хвилин

Євген Опанасенко (Коньяспор) – 9 матчів, 597 хвилин

Артем Кравець (Кайсеріспор) – 17 матчів, 3 голи, 1 ж.к., 824 хвилин

Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 16 матчів, 5ж.к., 839 хвилин

Микола Морозюк (Різеспор)– 9 матчів, 1 ж.к., 1 ч.к., 695 хвилин

Олександр Гладкий (Адана Демірспор) – 6 матчів, 3 голи, 249 хвилин

Дмитро Коркішко (Хатайспор) – 19 матчів, 2 голи, 3ж.к., 544 хвилини

Греція

ПАОК не впорався з Ларісою (1:1), а Євген Шахов відіграв весь поєдинок. Попри втрату очок, команда з Салонік продовжує лідирувати в лізі.

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Євген Хачеріді (ПАОК) – 3 матчі, 2 ж.к., 185 хвилин

Євген Шахов (ПАОК) – 19 матчів, 2 голи, 6 ж.к., 1406 хвилин

Дмитро Чигринський (АЕК) – 14 матчів, 1215 хвилин

Владислав Наумець (Яніна) – 3 матчі, 34 хвилини

Данія

Знову забив Юрій Яковенко! Цього разу жертвою українця став Нордшелланн. Наприкінці першого тайму нападник зрівняв рахунок, а по перерві Есб’єрг забив переможний гол – 2:1. Яковенко був замінений на 68-й хвилині.

Владлен Юрченко та Сергій Гринь вийшли у старті Вайле на матч з Хорсенсом (3:0) і були дуже активними, хоча результативними діями не відзначилися. Гринь міг забивати на старті зустрічі, однак голкіпер гостей м’яч потягнув з-під перекладини. Згодом все той же Гринь взяв активну участь в атаці, яка призвела до пенальті. Після цього ледь не скористався помилкою опонентів Юрченко – його парашут з лінії воріт вибив захисник. Обох українців замінили наприкінці поєдинку.

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Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 21 матч, 5 голів, 6ж.к., 775 хвилин

Владіс-ЕммерсонІллой-Айєт (Вайле) – 10 матчів, 3 ж.к., 673 хвилини

Владлен Юрченко (Вайле) – 14 матчів, 1 ж.к., 697 хвилин

Сергій Гринь (Вайле) – 4 матчі, 2 голи, 251 хвилина

Артем Довбик (Мідтьюланд) – 2 матчі, 1 ж.к., 89 хвилин

Фінляндія

Продовжує приємно дивувати Денис Олійник. В другому турі поспіль українець приніс перемогу свої команді. Цього разу Олійник відіграв весь матч і відзначився розкішним забитим голом у матчі проти Інтера з Турку (2:1).

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Денис Олійник (Сейняйокі) – 2 матчі, 2 голи, 180 хвилин

Швеція

Два матчі за 5 днів провів АФК Ескільстуна Івана Бобка та Ігоря Левченка. В понеділок обидва з лави запасних спостерігали за поразкою своєї команди від Сіріуса (2:3), а через кілька днів зіграли проти Оребро (1:1). Голкіпер провів весь матч – в епізоді з пропущеним голом Левченко не помилився, просто не виручив. Що стосується Бобка, то вихованець Чорноморця зіграв 38 хвилин, однак участі в гольових моментах не брав.

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Іван Бобко (АФК Ескільстуна) – 1 матч, 38 хвилин

Ігор Левченко (АФК Ескільстуна) – 1 матч, 1 пропущений гол, 90 хвилин

Чехія

Едуард Соболь зіграв 90 хвилин за Яблонець, який обіграв Дуклу (2:1). Українець участі у гольових епізодах не брав.

В понеділок Слован Тараса Качараби на виїзді переміг Младу Болеслав (2:1). Українець відіграв весь матч і отримав жовту картку вже на 7-й хвилині зустрічі.

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Тарас Качараба (Слован) – 24 матчі, 1 гол, 3 ж.к., 2066 хвилин

Едуард Соболь (Яблонець) – 14 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 980 хвилин

Сербія

Раднічки Тараса Бондаренка програли вперше з липня. Тоді команда з Ніша поступилася Црвені Звезді. Цього разу Раднічки знову потрапили під каток фаворита – 0:3. Бондаренко, який традиційно грає від дзвінка до дзвінка, був замінений на 66-й хвилині, коли белградці тричі вразили ворота суперника (двічі з пенальті). Відвертих помилок Тарас не припускався.

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Тарас Бондаренко (Раднічки) – 24 матчі, 2 голи, 2 ж.к., 2062 хвилини

Польща

Всю гаму емоцій відчули українці в Екстраклясі. Щоправда, Краковія виграла без Олексія Дитятьєва, який спостерігав з лави запасних за перемогою над лідером чемпіонату Лехією (4:2).

Медзь Антона Каніболоцького на тижні програла Ягеллонії у півфіналі Кубка Польщі (1:2), а на вихідних Медзь зіграла внічию з Аркою (1:1). Наш воротар свій гол пропустив з пенальті. Кіпер навіть відгадав напрямок польоту, доторкнувся до м’яча пальцями, але проти нього зіграла штанга, від якої м’яч залетів у сітку.

Володимир Костевич відіграв весь поєдинок проти Ягеллонії (0:2). Участі в епізодах з пропущеними голами українець не брав. Попри поразку Леху вдалося затриматися в першій вісімці і продовжити боротьбу за єврокубки.

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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 25 матчів, 1 гол, 6ж.к., 2170 хвилин

Антон Каніболоцький (Медзь) – 20 матчів, 30 пропущених голів, 1800 хвилин

Володимир Костевич (Лех) – 20 матчів, 1 гол, 1652 хвилини

Угорщина

Гонвед зіграв внічию з Дебреценом (1:1), а Олександр Надь провів у рамці гостей весь матч. Український воротар пропустив вже на 4-й хвилині – суперник реалізував пенальті. Загалом же Надь записав до активу дуже класний поєдинок і безліч разів рятував свою команду.

Юрій Габовда, Олег Голодюк та Євген Селін вийшли у стартовому складі на матч Халадаш-МТК (1:0). Голодюк ще до перерви влучив у штангу, а на 80-й хвилині його замінили. Через 5 хвилин після цього було забито єдиний гол у матчі.

Ференцварош Сергія Реброва з Ігорем Харатіним та Іваном Петряком у старті переміг Мезакьовешд (2:1). Фаворит поступався, однак вже на старті другого тайму Харатін, який грав у спеціальній захисній масці, відпасував на партнера і записав на свій рахунок гольову передачу.

На 78-й хвилині Харатін залишив поле. За гостей весь матч відіграв Михайло Месхі, а Шандору Вайді виділили лише 6 хвилин.

Сергій Шестаков, Антон Кравченко, Роман Карасюк та Богдан Мельник вийшли у старті на матч Кішварди та Дьошдьора (1:1).

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Сергій Ребров (Ференцварош) – 23 матчі: 16 перемог, 3 нічиїх, 4 поразки

Олександр Надь (Дебрецен) – 26 матчів, 28 пропущених голів, 4ж.к., 2340 хвилин

Артем Кичак (МТК) – 25 матчів, 40 пропущених голів, 2 ж.к., 2250хвилин

Євген Селін (МТК) – 24 матчі, 1 гол, 4 ж.к., 1955 хвилин

Іван Петряк (Ференцварош) – 26 матчів, 6 голів, 5 ж.к., 2187 хвилин

Ігор Харатін (Ференцварош) – 9 матчів, 1 ж.к., 780 хвилин

Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 26 матчів, 2 ж.к., 2191 хвилина

Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 21 матч, 6ж.к., 1417 хвилин

Юрій Габовда (Халадаш) – 25 матчів, 1 гол, 6ж.к., 2205 хвилин

Олег Голодюк (Халадаш) – 5 матчів, 1 гол, 3ж.к., 430 хвилин

Роман Карасюк (Кішварда) – 25 матчів, 2 ж.к., 1602 хвилини

Віктор Гей (Кішварда) – 5 матчів, 294 хвилини

Богдан Мельник (Кішварда) – 19 матчів, 1 гол, 1387 хвилин

Антон Кравченко (Кішварда) – 9 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 801 хвилина

Шандор Вайда (Мезакьовешд) – 25 матчів, 5 голів, 1 ж.к., 1588 хвилин

Павло Лук’янчук (Кішварда) – 11 матчів, 1 гол, 3ж.к. 1 ч.к., 856хвилин

Андрій Черепко (Кішварда)

Північна Македонія

В битві лідерів Вардар-Шкендія (0:0) з 10-ма жовтими картками Євген Новак відіграв усі 90 хвилин. Наприкінці першого тайму наш захисник блокував суперника і врятував ворота від потенційного голу.

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Євген Новак (Вардар) – 23 матчі, 2 голи, 4 ж.к., 2070 хвилин

Кіпр

Євген Павлов відіграв 7 хвилин у матчі Докси і Еносіса (2:2).

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Євген Павлов (ДоксаКатокопіас) – 23 матчі, 3 голи, 5ж.к., 884 хвилини

Ярослав Мартинюк (Ерміс) – 23 матчі, 2 голи, 6 ж.к., 2028 хвилин

Хорватія

Осієк у п’ятницю переміг Рудеш (2:0), проте Дмитро Льопа весь матч провів на лаві запасних.

Олександр Сваток допоміг Хайдуку обіграти Локомотіву (1:0). В активі нашого земляка весь матч.

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Дмитро Льопа (Осієк) – 11 матчів, 2ж.к., 346 хвилин

Олександр Сваток (Хайдук) – 5 матчів, 1 ж.к., 1 ч.к., 445 хвилин

Словаччина

Юрій Захарків відіграв 67 хвилин за Земплін у двобої з Ружомбероком (0:1). Єдиний гол команда українця пропустила після того, як Захарків залишив поле.

Станіслав Біленький також пропустив все найцікавіше у грі Серед-ДАК (0:5). Вихованець Олімпіка зіграв 12 хвилин, коли його команда вже забила усі свої голи.

У неділю Артем Сухоцький допоміг Словану на виїзді здолати Жиліну (3:0). В активі українця 90 хвилин.

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Артем Сухоцький (Слован) – 21 матч, 1 гол, 2 ж.к., 1873 хвилини

Данило Бескоровайний (Земплін) – 19 матчів, 5 ж.к., 1641 хвилина

Юрій Захарків (Земплін) – 3 матчі, 1 гол, 152 хвилини

Максим Третьяков (ДАК 1904) – 17 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 857 хвилин

Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 6 матчів, 25 хвилин

Владислав Хомутов (ЗлатеМоравце) – 3 матчі, 118 хвилин

Казахстан

Різван Аблітаров та Андрій Ткачук вийшли у старті Атирау на матч з Актобе (0:2), однак Аблітаров до кінця не дограв через вилучення на 67-й хвилині. Вже на самому початку поєдинку м’яч зрикошетив від Різвана і влетів у ворота, а по перерві відбулося вилучення за фол останньої надії.

Астана Романа Григорчука перемогла Ордабаси(2:1) з Кирилом Ковальчуком у стартовому складі. Українець віддав гольову передачу на Тохтара Жангилишбая. Ви просто не можете не переглянути цей гол – партнеру Ковальчука вдався феноменальний прийом м’яча.

Карагандинський Шахтар з Артемом Барановським та Євгеном Ткачуком розтрощили Іртиш (4:0). Українці відіграли весь матч, а Ткачук записав до свого активу забитий гол.

Жетису сенсаційно розгромив Кайрат (3:0). За гостей весь матч відіграв Адерінсола Есеола, а у складі переможців Руслан Степанюк був замінений вже в компенсований час.

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Роман Григорчук (Астана) – 6 матчів: перемог, 1 нічия

Адерінсола Есеола (Кайрат) – 3 матчі, 3 голи, 1 ж.к., 270 хвилин

Кирило Ковальчук (Ордабаси) – 4 матчі, 140 хвилин

Дмитро Непогодов (Ордабаси) – 4 матчі, 360 хвилин

Руслан Степанюк (Жетису) – 4 матчі, 289 хвилин

Різван Аблітаров (Атирау) – 6матчів, 1 ч.к., 517 хвилин

Андрій Ткачук (Атирау) – 6 матчів, 2 ж.к., 423 хвилини

Сергій Загинайлов(Атирау) – 3 матчі, 126 хвилин

Євген Ткачук (Шахтар Караганда) – 5 матчів, 1 гол, 450 хвилин

Артем Барановський (Шахтар Караганда) – 5 матчів, 1 ж.к., 450 хвилин

Білорусь

Минулий тиждень став успішним для українців у Білорусі.

В п’ятницю дебютний гол забив Редван Мемешев, а його Славія на виїзді перемогла Дніпро (2:1). За переможців також зіграли Ігор Воронков(79 хвилин), Юрій Пантя та Максим Слюсар (72 хвилини).

Гол Редвана на 01:25

Торпедо-БелАЗ зіграв внічию з ФК Мінськ (1:1), а наш Богдан Мишенко відзначився красивим голом. У складі гостей весь поєдинок провели Євген Зубейко та Олександр Васильєв.

Гол Богдана на 02:25

Євген Смірнов, Бадрі Акубардія і Віталій Квашук відіграли по 90 хвилин у протистоянні Гомеля та Енергетика (3:0). Квашук відзначився черговим голом – цього разу він вийшов елегантним.

Гол Віталія на 03:20

Вітебськ втратив перемогу на останніх хвилинах у грі з Торпедо (1:1). У складі господарів на 59-й хвилині вийшов Артем Старгородський. За мінчан весь поєдинок провів Олександр Батищев, а заключні 12 хвилин на полі відіграв Олексій Збунь.

Успішно за мінське Динамо дебютував Дмитро Білоног. На 40-й хвилині українець міг переправляти м’яч у майже порожні ворота, проте на його шляху опинилася рука гравця Городеї – пенальті. Як наслідок, мінімальна перемога мінчан 1:0.

Динамо-Брест на виїзді обіграв БАТЕ (1:0). Артем Мілевський відіграв 84 хвилини і взяв участь у гольовій атаці своєї команди. На заключні 10 хвилин вийшов Олексій Хобленко.

Солігорський Шахтар на виїзді переміг Слуцьк (1:0). У складі гостей по 90 хвилин провели Артем Дудік, Юрій Тетеренко та Олексій Курилов.

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Олександр Нойок (Динамо Брест) – 1 матч, 33 хвилини

Олексій Хобленко (Динамо Брест) – 2 матчі, 12 хвилин

Артем Мілевський (Динамо Брест) – 3 матчі, 1 ж.к., 188 хвилин

Євген Зубейко (Мінськ) – 3 матчі, 266 хвилин

Олександр Васильєв(Мінськ) – 3матчі, 270 хвилин

Олег Карамушка (Вітебськ)

Максим Фещук (Вітебськ) – 2 матчі, 1 ж.к., 154 хвилини

Артем Старгородський(Вітебськ) – 3 матчі, 1 гол, 210 хвилин

Василь Прийма (Шахтар)

Микита Татарков (Шахтар) – 2 матчі, 44 хвилини

Олександр Батищев (Торпедо) – 3 матчі, 270 хвилин

Олексій Збунь(Торпедо) – 3 матчі, 13 хвилин

Артем Дудік (Слуцьк) – 3 матчі, 270 хвилин

Юрій Тетеренко (Слуцьк) – 3 матчі, 263 хвилини

Олексій Курилов (Слуцьк) – 1 матч, 90 хвилин

Євген Смірнов (Гомель) – 2 матчі, 1 ж.к., 180 хвилин

Бадрі Акубардія (Гомель) – 1 матч, 61 хвилина

Віталій Квашук (Гомель) – 2 матчі, 4 голи, 180 хвилин

Дмитро Терещенко (Гомель) – 3 матчі, 120 хвилин

Богдан Мишенко (Торпедо-БелАЗ) – 3 матчі, 1 гол, 237 хвилин

Дмитро Юсов (Торпедо-БелАЗ) – 1 матч, 7 хвилин

Юрій Пантя (Славія) – 3 матчі, 270 хвилин

Редван Мемешев (Славія) – 3 матчі, 1 гол, 214 хвилин

Ігор Воронков (Славія) – 3 матчі, 259 хвилин

Максим Слюсар (Славія) – 3 матчі, 1 гол, 233 хвилини

Дмитро Білоног (Динамо Мн) – 1 матч, 90 хвилин

Молдова

Мирослав Мазур не допоміг своєму Сфинтул Георге уникнути розгрому в двобої з Шерифом (0:3). Українець відбігав весь поєдинок.

Динамо-Авто вдома поступилось Сперанці (0:3), а Владислав Краєв відіграв 60 хвилин. Слід наголосити, що у тренерському штабі переможців працює прогресивний український фахівець Олег Старинський, який раніше тренував у Малайзії та Камбоджі.

Кодра зіграла внічию з Петрокубом (1:1), а Владислав Бобров традиційно провів на полі усі 90 хвилин.

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Андрій Блізніченко (Шериф) – 4 матчі, 3 гол, 282 хвилини

Владислав Краєв (Динамо-Авто) – 3 матчі, 1 гол, 202 хвилини

Мирослав Мазур (Сфинтул Георге) – 4 матчі, 1 гол, 271 хвилина

Владислав Бобров (Кодру) – 5 матчів, 450 хвилин

Португалія

Євген Сердюк знову поза заявкою Боавішти.

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Євген Сердюк (Боавішта)

"У мого тренера – 11 братів і сестер? Я шокований". Українець, від якого відмовився Шахтар, але запросила Боавішта

Ізраїль

Маккабі без Антона Браткова програв Бейтару (1:4).

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Антон Братков(Маккабі П-Т) – 1 матч, 1 ж.к., 90 хвилин

Азербайджан

Дмитро Безотосний допоміг Габалі здолати Кешлю (2:1). Українець здійснив один суперсейв, відбивши удар впритул і традиційно нервово діяв на виходах. Свій гол Безотосний пропустив після того, як його разом з м’ячем заштовхали у ворота. Дмитро намагався це довести арбітру, натомість отримав тільки жовту картку за розмови.

Карабах розгромив Сабах (3:0), а Марко Девіч практично без моментів відіграв весь поєдинок.

Екс-динамівці Кирило Петров та Олександр Рибка зустрілися в очному протистоянні, а їхні Сабаїл та Нефтчі зіграли внічию (2:2). Наш кіпер нагадував непробивну стіну, однак двічі капітулював. Його Сабаїл сенсаційно вів у рахунку 2:1, арбітр компенсував 5 хвилин. Спочатку Олександр отримав жовту картку, а коли Нефтчі зрівняв на 90+6-й хвилині, нерви в українця не витримали. Він вирішив не віддавати супернику м’яч з сітки. Почалася штовханина, яка завершилася другим попередженням і вилученням.

В кадрі Петров, Рибка і червона картка

Після гри також було гаряче. Спочатку наш голкіпер в інтерв’ю звинуватив арбітра у тому, що той «посвистував» проти його команди. Азербайджанська преса, в свою чергу, написала про нецензурні висловлювання Рибки на адресу рефері, а також приписала йому фразу про шахраїв. Мовляв, саме "мошенниками" Олександр назвав бригаду арбітрів.

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Марко Девіч (Сабах) – 17 матчів, 7 голів, 5 ж.к., 1 ч.к.,1378 хвилин

Дмитро Безотосний (Габала) – 20 матчів, 19 пропущених голів, 1800 хвилин

Кирило Петров (Нефтчі) – 19 матчів, 6 ж.к., 1685 хвилин

Олександр Рибка (Сабаїл) – 10 матчів, 11 пропущених голів, 3 ж.к., 1 ч.к., 900 хвилин

Валерій Куценко (Кешля) – 9 матчів, 560 хвилин

Вірменія

В четвер Арарат Михайла Калугіна поступився Пюніку (1:2) Максима Трусевича та Сергія Шевчука. Гольові комбінації виглядали настільки дивно та інертно, що навіть писати про них не хочеться.

В неділю Арарат програв Гандзасару (0:1), а наш Михайло Калугін був вилучений вже на 20-й хвилині поєдинку. Український футболіст грубо зіграв проти суперника. Арбітр знаходився поруч і без вагань поліз у кишеню за червоною карткою.

Вилучення Михайла на 31:30

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Максим Трусевич (Пюнік) – 20матчів, 1 гол, 5ж.к.,1694 хвилини

Сергій Шевчук (Пюнік) – 7 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 506 хвилин

Дмитро Клімаков(Арцах) – 6 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 305хвилин

Данило Рябенко (Лорі) – 1 матч, 2 пропущених голи, 90 хвилин

Андрій Яковлєв (Арарат) – 3 матчі, 133 хвилини

Михайло Калугін (Арарат) – 4 матчі, 1 ж.к., 1 ч.к.,218 хвилин

Грузія

Не часто українці опинялися в центрі уваги в грузинській Erovnuli лізі. Денис Шеліхов на тижні двічі спостерігав за матчами Сабуртало з лави запасних.

Тбіліське Динамо перемогло Ділу (1:0), Дмитро Іванісеня відіграв заключні 6 хвилин.

Кутаїське Торпедо здолало ВІТ-Джорджію (2:1). Олександр Азацький провів усі 90 хвилин, а наприкінці зустрічі не зумів перервати простріл з лівого флангу, який завершився взяттям воріт. Амбросій Чачуа вступив у гру на 73-й хвилині при рахунку 2:0.

Гіулі Манджгаладзе відіграв 90 хвилин за батумське Динамо проти Руставі (2:0).

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Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 8 матчів, 1 гол, 2ж.к., 441 хвилина

Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 8 матчів, 2 голи, 720 хвилин

Амбросій Чачуа (Торпедо Кт) – 5 матчів, 120 хвилин

ГіуліМанджгаладзе (Динамо Батумі) – 7 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 630 хвилин

Денис Шеліхов (Сабуртало)

Латвія

Данило Кучер пропустив вже на 4-й хвилині матчу проти Вентспілса (1:1). Даугавпілс зумів відігратися, а на 73-й хвилині у гру вступив Богдан Коваленко. Наш голкіпер традиційно здійснив кілька сейвів.

В понеділок обидва українці вийшли у старті на матч проти РФШ (0:1). Єдиний гол Кучер пропустив з меж штрафного майданчика, а загалом зіграв надійно. Коваленко часто організовував атаки своє команди – безрезультатно.

Олексій Геловані провів весь матч проти Лієпаї (1:0).

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Максим Марусич (РФШ) – 3 матчі, 1 гол, 103 хвилини

Богдан Коваленко (Даугавпілс) – 4 матчі, 227 хвилин

Данило Кучер (Даугавпілс) – 5 матчів, 5 пропущених голів, 450 хвилин

Олексій Геловані (Валмієра) – 4 матчі, 1 ж.к., 360 хвилин

Литва

Юрій Бушман відіграв усі 90 хвилин за Кауно Жальгіріс і допоміг перемогти Рітеряй (3:1). Українець записав до свого активу дві класні гольові передачі.

Андрій Карвацький також відбігав весь поєдинок проти Атлантаса, проте його Паневежис програв (1:2). На старті другого тайму українець був дуже близький до того, аби відзначитися забитим голом.

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Денис Підручний (Стумбрас) – 1 матч, 1 хвилина

Єгор Кондратюк (Стумбрас) – 1 матч, 3 хвилини

Юрій Бушман(Кауно Жальгіріс)–5 матчів, 2 ж.к., 450 хвилин

Андрій Карвацький (Паневежис) –5 матчів, 1 ж.к., 433 хвилини

Естонія

Євген Буднік, Ігор Жураховський та Юрій Ткачук відіграли весь матч проти Тулевика (5:2). Черговий гол записав до свого активу Буднік, який реалізував пенальті. Ще до перерви Євген міг красиво забивати, проте м’яч після його удару з-за меж штрафного майданчика влучив у штангу.

Гол Євгена на 04:40

У неділю Нимме Калью переміг Таммеку (2:0), а наш Андрій Маркович відіграв весь поєдинок.

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Андрій Маркович (НиммеКалью) – 5 матчів, 1 ж.к., 450 хвилин

Юрій Ткачук (Левадія) – 4 матчі, 360 хвилин

Ігор Жураховський (Левадія) – 6 матчів, 2 голи, 540 хвилин

Євген Буднік (Левадія) – 6 матчів, 8голів, 1 ж.к., 540 хвилин

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