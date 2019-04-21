Неоднозначний дубль Юрченка не допоміг Вайле вдесятьох перемогти Орхус – українець не реалізував пенальті

У 31 турі чемпіонату Данії Вайле з Юрченком та Гринем приймали Орхус.

Чемпіонат Данії, 31 тур

Вайле – Орхус – 2:4

Голи: Юрченко, 37, 44 – Мортенсен, 40, 57, 86, Сана, 90+4

Нереалізований пенальті: Юрченко, 90+6 (Вайле)

Вилучення: Соуза, 33 (Вайле)

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У 31 турі чемпіонату Данії Вайле приймав Орхус. У стартовому складі господарів на поле вийшли одразу двоє українців – Владлен Юрченко та Сергій Гринь. Обидва провели повний матч.

На 33-ій хвилині гри команда українців залишилась у меншості, а на 37-ій хвилині поєдинку Юрченко відзначився скандальним голом, не дотримавшись правил фейр-плей, але гравці Вайле одразу ж спеціально пропустили у відповідь. Згодом українець вже "чисто", красивим ударом зі штрафного, вивів свою команду вперед.

У другому таймі Вайле пропустило тричі, а Юрченко вже у додатковий час не реалізував пенальті. У підсумку – 4:2 на користь Орхуса.

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Після цієї поразки команда українців залишилась на останньому місці групи вибування чемпіонату Данії. Від 2-го місця, яке забезпечить участь у Суперлізі на наступний сезон, а також дасть право поборотись за участь у Лізі Європи, команду відділяє 5 залікових пунктів.

Перший гол Юрченка:

Другий гол Юрченка:

Нереалізований пенальті Юрченка: