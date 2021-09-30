Про підписання контракту з досвідченим хавбеком повідомив чернігівський клуб на своїй сторінці у Facebook. Деталі угоди не розголошуються.

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Юрченко дістався Десні безкоштовно, адже раніше став вільним агентом після завершення контракту з Зорею. Раніше 27-річний вихованець Шахтаря виступав за "гірників", леверкузенський Байєр, данський Вайле і Зорю. У складі "фармацевтів" пограв у Лізі чемпіонів.

Хавбек вів перемовини з кількома іноземними клубами, але у підсумку обрав саме Десну, яка після 9-ти турів УПЛ посідає 6 місце в турнірній таблиці.

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