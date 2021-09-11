Колишній півзахисник Зорі Владлен Юрченко цього літа міг опинитися в Гамбурзі, повідомляє Тelegram-канал Mr. Raumdeuter.

Юрченко веде перемовини з турецьким клубом

Спортивний директор "динозаврів" Йонас Болдт добре знав можливості 27-річного гравця, адже працював з ним у Байєрі з 2014 по 2018 роки. Окрім того, українець був знайомий і з головними тренером Гамбурга Тімом Вальтером, тож переговори були на фінальній стадії. Однак у підсумку, клуб відмовився від угоди. Що саме пішло не так – невідомо.

Нагадаємо, Юрченко покинув Зорю 1 липня 2021 року після завершення контракту з луганською командою. З того часу він залишається без клубу.

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