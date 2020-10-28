Юрченко розсекретив головне завдання Зорі у матчі з Брагою
Півзахисник луганського клубу Владлен Юрченко розповів про очікування від матчу проти португальців у другому турі Ліги Європи.
"Настрій чудовий завдяки перемозі у минулому матчі. Готуємося до наступної гри.
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Ми дивилися кілька ігор Браги. Хороша команда, грає практично одним складом. Але, в основному, ми дивимося на свою гру. Нам потрібно показати свої найкращі якості, свій футбол, не дати зіграти супернику так, як вони хочуть", – цитує Юрченка офіційний сайт Зорі.
Нагадаємо, вже завтра, 29 жовтня, Зоря в рамках 2-го туру Ліги Європи на власному полі прийматиме португальську Брагу. Початок зустрічі о 19:55.
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