Полузащитник луганского клуба Владлен Юрченко рассказал об ожиданиях от матча против португальцев во втором туре Лиги Европы.

Владлен Юрченко (в центре) во время тренировки накануне матча с Брагой / ФК Заря

"Настроение замечательное благодаря победе в прошлом матче. Готовимся к следующей игре.

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Мы смотрели несколько игр Браги. Хорошая команда, играет практически одним составом. Но, в основном, мы смотрим на свою игру. Нам нужно показать свои лучшие качества, свой футбол, не дать сыграть сопернику так, как они хотят", – цитирует Юрченко официальный сайт Зари.

Напомним, уже завтра, 29 октября, Заря в рамках 2-го тура Лиги Европы на своем поле будет принимать португальскую Брагу. Начало встречи в 19:55.

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