Юрченко переконаний, що Шахтар і Динамо не ділитимуться своїми базами з іншими клубами

Хавбек Зорі Владлен Юрченко скептично налаштований щодо можливого проведення всіх матчів верхньої шістки УПЛ в Києві.

"У нас ще ніхто не говорив про це, але я проти такого розвитку подій. Якщо з аеропортами будуть проблеми, тоді інша розмова. Але моя думка – або всі граємо в рівних умовах, або закінчуємо чемпіонат, якщо не можемо грати через карантин.

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Не потрібно так, що одні грають вдома, а нам потрібно їздити або перебувати незрозуміло де. У нас тут є всі умови для відновлення і тренувань. У Динамо і Шахтаря є своя база, але нас хіба туди пустять? Ні, звичайно", – розповів Юрченко програмі Залишайся з Футболом.

Нагадаємо, ініціатива проводити матчі верхньої шістки в Києві надходить від трьох клубів – Шахтаря, Динамо та Колоса.

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