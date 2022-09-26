Юрченко освідчився коханій: романтичні кадри
11:53 - Читать на русском
Зірковий новачок полтавської Ворскли Владлен Юрченко більше не буде холостяком.
Колишній гравець молодіжних збірних України освідчився своїй коханій, з якою зустрічається вже близько двох років.
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Важливий крок у житті Владлен зробив ще 9 вересня, проте цією звісткою півзахисник поділився лише напередодні у своєму Instagram. Крістіна, його обраниця, опублікувала кадри понад 2 тижні тому.
Нагадаємо, нещодавно Юрченко повернувся в Україну, підписавши контракт із полтавською Ворсклою на три роки.
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