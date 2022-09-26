Звездный новичок полтавской Ворсклы Владлен Юрченко больше не будет холостяком.

Бывший игрок молодежных сборных Украины сделал предложение своей любимой, с которой встречается уже около двух лет.

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Важный шаг в жизни Владлен сделал еще 9 сентября, однако этим известием полузащитник поделился только накануне в своем Instagram . Кристина, его избранница, опубликовала кадры более 2 недель назад.