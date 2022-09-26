Юрченко сделал предложение любимой: романтические кадры
12:00 - Читати українською
Звездный новичок полтавской Ворсклы Владлен Юрченко больше не будет холостяком.
Бывший игрок молодежных сборных Украины сделал предложение своей любимой, с которой встречается уже около двух лет.
"Юрченко обманули": журналист назвал истинные причины неожиданного перехода украинца из Риги в Ворсклу
Важный шаг в жизни Владлен сделал еще 9 сентября, однако этим известием полузащитник поделился только накануне в своем Instagram. Кристина, его избранница, опубликовала кадры более 2 недель назад.
Напомним, недавно Юрченко вернулся в Украину, подписав контракт с полтавской Ворсклой на три года.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter