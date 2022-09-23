"Проблема була в тому, що Юрченкові пообіцяли, що власники Риги куплять клуб із Бельгії – це мав бути Стандард – і він туди перейде.

Ворскла офіційно підтвердила підписання Юрченка

Але цього не сталося – все виявилось казками та балачками. І це та ситуація, коли футболіст сам бере ситуацію у свої руки.

Окрім того, у Ризі Юрченко зіштовхнувся із штучними полями – синтетикою. Півтора-два місяці – отримав декілька травм. Ще й тренер змінився. Після цього вже все. Тепер він у Ворсклі і Скрипник знає, як будувати гру навколо нього. Скрипник знає, де кнопка у цього Електроніка", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Юрченко – вихованець Шахтаря. Виступав за Маріуполь (в оренді), німецький Байєр, данський Вайле, Зорю, Десну та Ригу. Декілька днів тому повернувся в УПЛ і підписав з Ворсклою контракт на три роки.

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