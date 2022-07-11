Юний українець пройшов перегляд і підписав контракт з Наполі
Іноземні клуби продовжують підсилюватися українцями, які покинули батьківщину.
Вихованець академії Лівого Берега Владислав Кисельов продовжить здобувати футбольну освіту в Італії, повідомляє прес-служба клубу.
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Хлопчик зумів проявити себе, займаючись у структурі Наполі. Італійський клуб належним чином оцінив вміння 9-річного українця й офіційно зарахував його лав академії. Владислав Кисельов в Наполі буде займатися з командою, де грають на один рік старші діти.
Лівий Берег там сам юний футболіст подякували Юрію Ткачуку – тренеру, який займався віковою групою Кисельова в українському клубі.
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