Вихованець академії Лівого Берега Владислав Кисельов продовжить здобувати футбольну освіту в Італії, повідомляє прес-служба клубу.

Лівий берег виступив з офіційною заявою щодо припинення існування

Хлопчик зумів проявити себе, займаючись у структурі Наполі. Італійський клуб належним чином оцінив вміння 9-річного українця й офіційно зарахував його лав академії. Владислав Кисельов в Наполі буде займатися з командою, де грають на один рік старші діти.

Лівий Берег там сам юний футболіст подякували Юрію Ткачуку – тренеру, який займався віковою групою Кисельова в українському клубі.

Росія напала на Україну: Ярмоленко готує повернення в УПЛ, вбивство екс-динамівця, Перша ліга втрачає ще 6 клубів (LIVE)