"Хто з гравців Динамо подобався мені найбільше, був топовим гравцем? Думаю, Ярмоленко і Хачеріді, але Євген був навіженим.

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Чому? Насправді, Хачеріді був класним, але якби він мав іншу ментальність, то був би в топових чемпіонатах. Чув, що після Динамо він пішов у ПАОК і, здається, через півроку він там з кимось побився і його контракт розірвали. Це саме те, який він – занадто емоційний, не у хорошому сенсі. Я говорив йому, що він може грати десь у Європі, у великій команді, але цього не сталося.

Ще з крутих гравців були: Велозу, Беланда та Мбокані. Не можу сказати, що був один конкретний легіонер, ми всі мали свої переваги та сильні сторони. Але, якщо потрібно обрати когось одного – це Ярмоленко", – сказав Ленс в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Джермейн виступав у складі Динамо з 2013 по 2015 роки. За 78 матчів за киян Ленс відзначився 16 голами та 19 асистами.

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