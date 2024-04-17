У середу відбулась низка матчів 24-го туру третього за силою дивізіону. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 24-й тур

Рух-2 – Чайка – 0:3

Голи: Гуськов, 68, Венгер, 79, Євстратенко, 90+2

Кудрівка – ЮКСА – 1:7

Голи: Васько, 41 – Вава, 9, 14, 45, Гоуларт, 23, 44, Гонсалез, 63, Матеус, 76

Скала 1911 – Кремінь-2 – 4:0

Голи: Яната, 14, Николишин, 16 (п.), Лебедєв, 34, Лісовик, 85

Карпати-2 – Тростянець – 1:0

Гол: Іродовський, 28

Дружба (Мирівка) – Реал Фарма – 2:0

Голи: Недоля, 47 (п.), Колесник, 56

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Чайка продовжує гонитву за лідерами і поки зберігає шанси на підвищення у класі. У черговому поєдинку представники Київської області розбили другу команду Руха. Перший тайм минув без голів, а по перерві гості відвантажили у ворота львів'ян три сухих голи і, набравши 43 очки, закріпились на четвертій сходинці.

Справжній трилер влаштувала ЮКСА, яка витерла ноги об Кудрівку. "Хрестоносці" сім разів змушували голкіпера чернігівців витягати м'яч з сітки – суперник зумів лише розмочити рахунок. Хет-триком у складі гостей відзначився бразильський форвард Вава, а його співвітчизник Габріел Гоуларт оформив дубль. Як наслідок, ЮКСА з 50-ма очками очолила турнірну таблицю і випереджає найближчого переслідувача на 2 пункти.

Продовжує летіти в прірву Кремінь. Цього разу над другою командою з Кременчука познущачалась Скала. Стрияни реабілітувались перед власними глядачами за невдачі у попередніх матчах, забивши 4 голи. У підсумку, 32 очки і шоста сходинка, Кремінь-2 залишається останнім (якщо не рахувати МФК Металург-2 і ВАСТ, які раніше знялись з розіграшу).

Дубль Карпат мінімально здолав Тростянець завдяки голу Іродовського в середині першого тайму і піднявся вже на п'яту сходинку.

В останньому матчі дня, який переривався через повітряну тривогу, Дружба взяла гору над одеською Реал Фармою. Мирівчани двічі вразили ворота суперника і, набравши 48 очок, потіснили з другої сходинки Звягель.

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