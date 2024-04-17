В среду состоялся ряд матчей 24-го тура третьего по силе дивизиона. Отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, 24-й тур

Рух-2 – Чайка – 0:3

Голы: Гуськов, 68, Венгер, 79, Евстратенко, 90+2

Кудривка – ЮКСА – 1:7

Голы: Васько, 41 – Вава, 9, 14, 45, Гоуларт, 23, 44, Гонсалез, 63, Матеус, 76

Скала 1911 – Кремень-2 – 4:0

Голы: Яната, 14, Николишин, 16 (п.), Лебедев, 34, Лесовик, 85

Карпаты-2 – Тростянец – 1:0

Гол: Иродовский, 28

Дружба (Мировка) – Реал Фарма – 2:0

Голы: Недоля, 47 (п.), Колесник, 56

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Чайка продолжает погоню за лидерами и пока сохраняет шансы на повышение в классе. В очередном поединке представители Киевской области разбили вторую команду Руха. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва гости отгрузили в ворота львовян три сухих гола и, набрав 43 очка, закрепились на четвертой строчке.

Настоящий триллер устроила ЮКСА, которая вытерла ноги о Кудровку. "Крестоносцы" семь раз заставляли голкипера черниговцев вытаскивать мяч из сетки – соперник сумел лишь размочить счет. Хет-триком в составе гостей отметился бразильский форвард Вава, а его соотечественник Габриэл Гоуларт оформил дубль. Как следствие, ЮКСА с 50-ю очками возглавила турнирную таблицу и опережает ближайшего преследователя на 2 пункта.

Продолжает лететь в пропасть Кремень. На этот раз над второй командой из Кременчуга поиздевалась Скала. Стрыяне реабилитировались перед собственными зрителями за неудачи в предыдущих матчах, забив 4 гола. В итоге, 32 очка и шестая строчка, Кремень-2 остается последним (если не считать МФК Металлург-2 и ВАСТ, которые ранее снялись с розыгрыша).

Дубль Карпат минимально одолел Тростянец благодаря голу Иродовского в середине первого тайма и поднялся уже на пятую строчку.

В последнем матче дня, который прерывался из-за воздушной тревоги, Дружба взяла верх над одесской Реал Фармой. Мировчане дважды поразили ворота соперника и, набрав 48 очков, потеснили со второй строчки Звягель.

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