"Важкий матч. Якщо ми дивимось на результат, то це, звичайно, хороший тест для нас. Ми побачили кілька ситуацій, які йдуть нам на користь, а також кілька елементів, над якими нам треба працювати. Порівняти склади команд на цей момент дуже важко – і за бюджетом, і за рівнем футболістів.

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Перший тайм провели добре. 30 хвилин ми дуже вдало виходили з-під пресингу Роми. У нас виходило те, що ми відпрацьовували на тренуваннях. Думаю, що Ромі було складно знайти Дзаньйоло і Дибалу між лініями. Перші пів години Дибалу практично не було видно на полі. Думаю, що помилки визначили матч. Іти на перерву за 0:1 і за 0:3 – це різні речі. Звісно, така команда, як Рома, за такої атмосфери на трибунах карає за кожну помилку.

В другому таймі у нас достатньо виходило через комбінації, але не було конкретики у останній третині поля. Для нас це дуже хороший урок, щоб подивитися, де ми є на цей момент, що ми вдало зробили і що не зробили. Рома – фізично потужна команда. Вони вигравали єдиноборства. І вони зовсім скоро починають чемпіонат. Це ще один маленький нюанс. Будемо працювати далі. Я вважаю, що матч піде в актив, попри результат. Результат не зіпсує мені настрій.

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Звичайно, нам не вистачало Степаненка. Коли він не грає, у збірної України також виникають проблеми. Зараз ми будуємо нову команду, а Степаненко – абсолютний лідер. Він додає команді сили, м'язів. Можливо, саме м'язів нам і не вистачило сьогодні. Комбінаційна гра була на хорошому рівні, але трішки в єдиноборствах поступалися", – сказав Йовічевіч у коментарі прес-службі Шахтаря.