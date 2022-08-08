"Сложный матч. Если мы смотрим на результат, то это, конечно, хороший тест для нас. Мы увидели несколько ситуаций, которые пойдут нам на пользу, а также несколько элементов, над которыми нам нужно работать. Сравнить составы команд на данный момент очень трудно – и по бюджету, и по уровню футболистов.

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Первый тайм провели хорошо. 30 минут мы очень удачно выходили из-под прессинга Ромы. У нас получалось то, что мы отрабатывали на тренировках. Думаю, что Роме было сложно найти Дзаньоло и Дибалу между линиями. Первые полчаса Дибалу практически не было видно на поле. Думаю, что ошибки определили матч. Идти на перерыв при 0:1 и при 0:3 – это разные вещи. Конечно, такая команда как Рома при такой атмосфере на трибунах наказывает за каждую ошибку.

Во втором тайме у нас достаточно получалось через комбинации, но не было конкретики в последней трети поля. Для нас это очень хороший урок, чтобы посмотреть, где мы сейчас, что мы удачно сделали и что – не сделали. Рома – физически мощная команда. Они выигрывали единоборства. И они совсем скоро начинают чемпионат. Это еще один маленький нюанс. Будем работать дальше. Я считаю, что матч пойдет в актив, несмотря на результат. Результат не испортит мне настроение.

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Конечно, нам не хватало Степаненко. Когда он не играет, у сборной Украины тоже возникают проблемы. Сейчас мы строим новую команду, а Степаненко – абсолютный лидер. Он придает команде силы, мышцы. Может, именно мышц нам и не хватило сегодня. Комбинационная игра была на хорошем уровне, но немного в единоборствах уступали", – сказал Йовичевич в комментарии пресс-службе Шахтера.