Рома обіграла Шахтар в рамках благодійного матчу. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Рома – Шахтар – 5:0

Голи: Пеллегріні, 18, Манчіні, 40, Конопля, 45 (аг), Дзаньйоло, 59, Бове, 87

Римляни заради того, щоб зустрітися з Шахтарем, відмовилися від можливості зіграти з Барселоною в рамках Кубка Гампера. Можемо констатувати, що італійці не прогадали – представили новачків на заповненому Стадіо Олімпіко та порадували фанів перемогою.

Шахтар розгромно програв Ромі на повному Стадіо Олімпіко – атмосфера рівня ЛЧ, один промінь в сирій команді Йовічевіча

Натомість "гірники" сьогодні продемонстрували, чого варто очікувати від цього складу в матчах рівня Ліги чемпіонів. Шахтар пропускав голи на будь-який смак – давав супернику красиво розігрувати, результативно помилявся і навіть сам у свої ворота м'яч відправляв. Відповісти бодай голом престижу так і не вдалося.