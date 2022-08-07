Рома – Шахтар – 5:0

Голи: Пеллегріні, 18, Манчіні, 40, Конопля, 45 (аг), Дзаньйоло, 59, Бове, 87

Шахтар в рамках підготовки до сезону провів благодійний спаринг з Ромою. Усі кошти, зібрані від цього матчу, будуть спрямовані на гуманітарну допомогу Україні. Поєдинок мав товариський статус, але римські вболівальники максимально заповнили Стадіо Олімпіко та подарували чудову атмосферу.

Шахтар у першому таймі: Трубін – Конопля, Бондар, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко – Джурасек, Судаков – Мудрик, Кулаков, Вакула.

Шахтар у другому таймі: Пятов – Конопля (Кирюханцев, 78), Кривцов (Козік, 62), Матвієнко, Корнієнко – Бондаренко, Очеретько – Мудрик (Топалов, 62), Тотовицький, Кащук – Сікан.

Рома занадто сильна для цього Шахтаря

Перед матчем фанам презентували зіркових новачків: Дибалу, Вейналдума, Матіча та Челіка. Троє з них потрапили в стартовий склад. Моурінью випустив занадто сильну групу атаки, з якою нинішній Шахтар, на жаль, не мав шансів впоратися. Пеллегріні, Дзаньйоло, Дибала та Абарахам відверто возили наших хлопців.

Всі вони спільно створили перший гол. На 18-й хвилині класна атака з серією передач в дотик завершилася точним ударом Пеллегріні. Важке видовище. Дзаньйоло легко проскакував "гірників" і загострював, Абарахам мав нереально багато вільного простору, Матіч і Пеллегріні розривали з глибини.

На початку зустрічі кумедно виглядав Дибала. То з кутового вдарить поза поле, то промахнеться по м'ячу. Але згодом пристрілявся й аргентинець. Епізод матчу – Пауло елегантно п'ятою обіграв Судакова в штрафному майданчику та пробив з розвороту.

Шахтарю буде дуже важко у ЛЧ

Шахтар до перерви лічені рази перейшов центр поля. Та й ті спроби – ініціатива Мудрика, який на швидкості намагався проскакувати суперників. За весь перший тайм донеччани один раз зайшли у штрафний майданчик і завдали двох дальніх ударів (Джурасек і Судаков). У команди Йовічевіча не виходило нічого. Ні в атаці, ні в захисті, ні в пресингу. Експеримент зі схемою в 5 захисників не спрацював.

Хотілось виділити того-таки Мудрика, однак він перед перервою зловив якесь помутніння. Михайло просто покотив м'яч у власний штрафний майданчик на вільного Абрахама – той асистував Манчіні. А через кілька хвилин віковий Матіч розірвав оборону Шахтаря і прострілив вздовж воріт – Конопля зрізав у свої.

Похвалити варто Трубіна. Голкіпер Шахтаря потягнув кілька ударів Дибали та виграв вихід сам на сам у Дзаньйоло. Анатолія можна оцінити окремо від команди та оцінити позитивно. "Гірники" трішки активізувалися в дебюті другого тайму, але й там жодного моменту створити не вдалося. Лише легкі удари в руки голкіперу.

В останній третині зустрічі Рома дозволили Шахтарю спробувати себе в позиційній атаці. Однак швидкості українцями не вистачало. Замість загрози чужим воротам наші хлопці пропустили контратаку на свої. Ель-Шаараві протягнув м'яч і прокинув на Дзаньйоло, а Ніколо переграв Пятова. П'ятий гол забив юний Бове – асистував знову Ель-Шаараві.

Шахтар дуже сирий. Йовічевічу буде складно зачепитися бодай за 2-3 очки в Лізі чемпіонів. Римляни ні разу не дали Кулакову прийняти м'яч, щільно тримали Мудрика, не дозволяли розвернути атаку через центр та карали оборону за кожну помилку. У тренерського штабу попереду багато роботи.

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