– Пане Ігоре, по-перше, прийміть вітання з перемогою від усіх українських уболівальників.

– Дякую за привітання. У мене з українцями взаємна любов і безперервний емоційний зв'язок.

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– Розкажіть про гру зі зірковим Аль-Насром.

– Вийшов абсолютно топовий матч з точки зору організації і тактичної дисципліни. Це саме той день, заради якого живеш. У нас все виходило. Гра проти Аль-Насра нагадала мені матч Шахтаря проти Лейпцига (перемога 4:1 у минулому розіграші ЛЧ). Протистояння були схожими за атмосферою, рівнем суперника та їхніми зірками.

– Завдяки чому вдалося перемогти?

– Просто моя команда скромніший індивідуальний талант помножила на божевільну мотивацію, а це формула успіху і шлях, по якому треба йти. Також для мене було цікаво, що у цьому матчі протистояли один одному два колишніх тренери Шахтаря, але цього разу саме ми йдемо додому щасливими, – резюмував Йовічевіч у коментарі Sport-express.ua.

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