Український журналіст Ігор Циганик заявив, що Ігор Йовічевіч заробляв у Шахтарі понад 500 тисяч євро.

"Наскільки мені відомо, контракт Йовічевіча без бонусів був порядку 500 тисяч євро. В Дніпрі-1 у нього було вдвічі менше. Зараз для українського футболу це фантастично великі гроші", – зазначив Циганик в ефірі Циганик Live.

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Нагадаємо, Ігор Йовічевіч покинув Шахтар перед стартом нинішнього сезону. Хорвата на посаді головного тренера "гірників" замінив Патрік Ван Леувен, але нині Шахтар вже очолює Маріно Пушіч.

До слова, на зимову перерву "гірники" пішли на четвертій сходинці УПЛ. Підопічні Пушіча мають у своєму активі 31 турнірний пункт після 15 матчів.

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