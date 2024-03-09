– Господин Игор, во-первых, примите поздравления с победой от всех украинских болельщиков.

– Спасибо за поздравления. У меня с украинцами взаимная любовь и непрерывная эмоциональная связь.

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– Расскажите об игре со звездным Аль-Насром.

– Получился абсолютно топовый матч с точки зрения организации и тактической дисциплины. Это именно тот день, ради которого живешь. У нас все получалось. Игра против Аль-Насра напомнила мне матч Шахтера против Лейпцига (победа 4:1 в прошлом розыгрыше ЛЧ). Противостояния были похожими по атмосфере, уровню соперника и их звездам.

– Благодаря чему удалось победить?

– Просто моя команда скромный индивидуальный талант умножила на сумасшедшую мотивацию, а это формула успеха и путь, по которому надо идти. Также для меня было интересно, что в этом матче противостояли друг другу два бывших тренера Шахтера, но на этот раз именно мы идем домой счастливыми, – резюмировал Йовичевич в комментарии Sport-express.ua.

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