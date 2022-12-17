Наставник Шахтаря Ігор Йовічевіч та легенда Динамо Огнєн Вукоєвіч дуже раділи перемозі рідної Хорватії в поєдинку за бронзу ЧС-2022.

Вукоєвіч у своєму Instagram виклав зворушливе зображення, де карту Хорватії утворюють різні легендарні гравці цієї країни.

Хорватія – Марокко – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Йовічевіч підійшов до цього більш просто, написавши хорватською "Гордість" на світлині, де "картаті" отримали свої бронзові нагороди чемпіонату світу в Катарі.

До слова, Хорватія у поєдинку за третє місце здолала Марокко (2:1). Команди обмінялись голами на старті гри, а Оршіч під завісу першого тайму забив шикарний переможний гол.

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