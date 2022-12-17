Наставник Шахтера Игор Йовичевич и легенда Динамо Огнен Вукоевич очень радовались победе родной Хорватии в поединке за бронзу ЧМ-2022.

Вукоевич в своем Instagram выложил трогательное изображение, где карту Хорватии образуют разные легендарные игроки этой страны.

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Йовичевич подошел к этому проще, написав на фото слово "Гордость" на хорватском, где "клетчатые" получили свои бронзовые награды чемпионата мира в Катаре.

К слову, Хорватия в поединке за третье место одолела Марокко (2:1). Команды обменялись голами на старте игры, а Оршич под занавес первого тайма забил шикарный победный гол.

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