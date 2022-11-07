Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи: Шахтар мститиме за Динамо, Роналду повертається на Камп Ноу
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування стикових матчів Ліги Європи 2022/23. Шахтар дізнався суперника.
Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи:
Барселона – Манчестер Юнайтед
Ювентус – Нант
Спортінг – Мітьюлланд
Шахтар – Ренн
Аякс – Уніон
Байєр – Монако
Севілья – ПСВ
Зальцбург – Рома
Єдиний представник України у плей-офф ЛЄ Шахтар спробує помститися Ренну за київське Динамо. Французи, нагадаємо, доклалися до європейської ганьби "біло-синіх", двічі обігравши команду Луческу на груповому етапі. Барселона отримала суперника рівня ЛЧ – Манчестер Юнайтед. Обидва клуби перебувають на стадії перебудови, проте зірок у їхніх складах вистачає. Роналду, зокрема, повертається на Камп Ноу, де його просто "обожнюють". Це протистояння – окраса усього турніру.
У жеребкуванні взяли участь 16 команд: 8 клубів, які посіли друге місце на груповому етапі Ліги Європи, були сіяними; ще 8 клубів, які фінішували третіми у групах ЛЧ, – несіяні.
Перші стикові поєдинки заплановані на 16 лютого, матчі-відповідь – через тиждень.
Тріумфатори стикових матчів приєднаються до переможців груп Ліги Європи в 1/8 фіналу. Жеребкування цієї стадії відбудеться 24 лютого. Невдахи протистоянь завершать свої виступи у єврокубках.
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It's set! ?— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 7, 2022
Which tie are you looking forward to most?#UELdraw pic.twitter.com/OvquVAv4rL