Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи:

Барселона – Манчестер Юнайтед

Ювентус – Нант

Спортінг – Мітьюлланд

Шахтар – Ренн

Аякс – Уніон

Байєр – Монако

Севілья – ПСВ

Зальцбург – Рома

Єдиний представник України у плей-офф ЛЄ Шахтар спробує помститися Ренну за київське Динамо. Французи, нагадаємо, доклалися до європейської ганьби "біло-синіх", двічі обігравши команду Луческу на груповому етапі. Барселона отримала суперника рівня ЛЧ – Манчестер Юнайтед. Обидва клуби перебувають на стадії перебудови, проте зірок у їхніх складах вистачає. Роналду, зокрема, повертається на Камп Ноу, де його просто "обожнюють". Це протистояння – окраса усього турніру.

У жеребкуванні взяли участь 16 команд: 8 клубів, які посіли друге місце на груповому етапі Ліги Європи, були сіяними; ще 8 клубів, які фінішували третіми у групах ЛЧ, – несіяні.

Перші стикові поєдинки заплановані на 16 лютого, матчі-відповідь – через тиждень.

Тріумфатори стикових матчів приєднаються до переможців груп Ліги Європи в 1/8 фіналу. Жеребкування цієї стадії відбудеться 24 лютого. Невдахи протистоянь завершать свої виступи у єврокубках.

