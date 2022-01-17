"Коноплянка опинився в полоні іміджу несерйозного підлітка", – Федорчук
Український тренер Олег Федорчук вважає, що Євгену Коноплянці вже не вдасться заграти на найвищому рівні.
"Думаю, що велика кар'єра Євгена, на жаль, вже закінчилася. Якщо грати на якомусь рівні, то це будуть умовно екзотичні країни. Плюс можливий Китай. Чому ні? Не виключаю і MЛС, хоча там певний рівень потрібен. Що стосується України, то тут Євгену залишатися сенсу немає з простої причини: крім двох команд зарплати настільки низькі, що це просто недоцільно.
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Що не вийшло у Коноплянки в кар'єрі? Думаю, можливості стати висококласним, зірковим футболістом у нього були, але, в той же час, Євген, на мій погляд, опинився в полоні власного іміджу несерйозного підлітка, тінейджера. Він його занадто довго експлуатував. Це можна робити до 20-22 років. Візьмемо того ж Зінченка – приблизно таким же він був на початку своєї кар'єри в Манчестер Сіті. Зараз він зовсім інший, солідніший.
Жарти, примовки, розіграші партнерів – це етап, але не все життя. Потрібно було дорослішати, ставати серйознішим, а з цим у Коноплянки не вийшло. У ньому не спостерігалося переживання за свої дії, гру, помилки. Той же Гармаш. Він переживав за свою кар'єру, поміняв повністю свою поведінку – і прийшов результат, ми бачимо, як він вистрілив в осінній частині сезону. А Коноплянка, на жаль, поповнив список гравців, які через свій характер так і не змогли розкритися до кінця.
Так не можна, дехто в його віці вже тренером працює. Хоча при цьому Женя абсолютно не підлий, не токсичний. Якщо комусь він і шкодив, то лише власній кар'єрі і собі. Але йому, напевно, і непогано. Добре собі заробив, а як вже він це все витратить – його справа", – сказав Федорчук у коментарі FootBoom.
Нагадаємо, Коноплянку не взяли на збори з Шахтарем і він перебуває у пошуках нового клубу. Його контракт з донеччанами завершується наприкінці поточного сезону, а преса сватає його в СК Дніпро-1.
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