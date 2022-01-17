"Думаю, що велика кар'єра Євгена, на жаль, вже закінчилася. Якщо грати на якомусь рівні, то це будуть умовно екзотичні країни. Плюс можливий Китай. Чому ні? Не виключаю і MЛС, хоча там певний рівень потрібен. Що стосується України, то тут Євгену залишатися сенсу немає з простої причини: крім двох команд зарплати настільки низькі, що це просто недоцільно.

Сабо: Коноплянка може поїхати в Металіст або Туреччину чи Бельгію

Що не вийшло у Коноплянки в кар'єрі? Думаю, можливості стати висококласним, зірковим футболістом у нього були, але, в той же час, Євген, на мій погляд, опинився в полоні власного іміджу несерйозного підлітка, тінейджера. Він його занадто довго експлуатував. Це можна робити до 20-22 років. Візьмемо того ж Зінченка – приблизно таким же він був на початку своєї кар'єри в Манчестер Сіті. Зараз він зовсім інший, солідніший.

Жарти, примовки, розіграші партнерів – це етап, але не все життя. Потрібно було дорослішати, ставати серйознішим, а з цим у Коноплянки не вийшло. У ньому не спостерігалося переживання за свої дії, гру, помилки. Той же Гармаш. Він переживав за свою кар'єру, поміняв повністю свою поведінку – і прийшов результат, ми бачимо, як він вистрілив в осінній частині сезону. А Коноплянка, на жаль, поповнив список гравців, які через свій характер так і не змогли розкритися до кінця.

Так не можна, дехто в його віці вже тренером працює. Хоча при цьому Женя абсолютно не підлий, не токсичний. Якщо комусь він і шкодив, то лише власній кар'єрі і собі. Але йому, напевно, і непогано. Добре собі заробив, а як вже він це все витратить – його справа", – сказав Федорчук у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, Коноплянку не взяли на збори з Шахтарем і він перебуває у пошуках нового клубу. Його контракт з донеччанами завершується наприкінці поточного сезону, а преса сватає його в СК Дніпро-1.

"А недавно коштував 50 млн євро" – Шахтар замість лідера обрав гравця, який ховав Реал і Ювентус, трансфер насторожує