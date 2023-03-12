Кривбас програв Шахтарю у 17-му турі української Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів і огляд найцікавіших моментів гри у цій новині на "Футбол 24".

Кривбас відмовився перенести матч з Шахтарем до Львова, змусивши суперника майже добу добиратися в Кривий Ріг. Однак навіть втома "гірників" не врятувала команду Юрія Вернидуба від поразки.

Шахтар розгромив Кривбас та скористався подарунком Динамо – фантастичний гол Судакова, дебютний м'яч легіонера

Перший тайм завершився без голів, а на старті другого Георгій Судаков розкішним ударом у дев'ятку відкрив рахунок. Кривбасу довелося розкриватися, чим і скористався Шахтар. Келвін Келсі забив перший гол в Україні, а Мар'ян Швед довершив розгром.