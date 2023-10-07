Відбулися чергові матчі в саудівській Про-лізі. Результати та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24"

Саудівська Аравія, 9 тур

Аль-Ахдуд – Аль-Хіляль – 0:3

Голи: Майкл, 10, Мілінковіч-Савіч, 71, 83

Аль-Халідж – Аль-Раед – 0:0

Аль-Хіляль без Неймара, в якого народилась дівчинка, на виїзді зумів обіграти Аль-Ахдуд. "Блакитні" забили швидкий гол, але суперник не дозволяв довгий час створити дійсно щось небезпечне у своїх воріт. А ось в другому таймі Аль-Хіляль зумів дотиснути Аль-Ахдуд. Мілінковіч-Савіч оформив дубль.

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В іншій зустрічі Аль-Раед, який очолює екс-наставник Шахтаря Ігор Йовічевіч, грав проти Аль-Халіджа. Матч був досить рівний. Обидві команди діяли надійно в обороні. Однак моментів на двох було не дуже багато. У підсумку матч закінчився нулями на табло.

Аль-Хіляль перебуває на першому місці з 23 балами. Аль-Раед залишається в зоні вильоту з п'ятьма очками.

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