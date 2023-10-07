"Я зосереджений на Ромі і віддаватиму всі свої сили до останнього дня, поки я тут. Ніхто не знає майбутнього, але я переконаний, що одного разу тренуватиму в Саудівській Аравії. Я не знаю, коли, але я абсолютно впевнений, що це обов'язково зроблю.

Моурінью на межі звільнення з Роми – португалець отримав ультиматум перед матчем проти "дна" Серії А

Я думаю, що це ефект Кріштіану Роналду. Він був першим, хто пішов туди та змінив перспективу. Про це свідчить той факт, що туди їдуть гравці не на заході кар'єри, а в кращі роки. Конкуренція у Саудівській Аравії реальна", – наводить слова Моурінью Football Italia.

Цікаво, що сьогодні з'явились чутки про звільнення "Особливого". Якщо Рома програє Кальярі, то португалець втратить роботу попри контракт до кінця сезону.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків