Состоялись очередные матчи в саудовской Про-лиге. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24"

Саудовская Аравия, 9 тур

Аль-Ахдуд – Аль-Хиляль – 0:3

Голы: Майкл, 10, Милинкович-Савич, 71, 83

Аль-Халидж – Аль-Райед – 0:0

Аль-Хиляль без Неймара, у которого родилась девочка, на выезде сумел обыграть Аль-Ахдуд. "Голубые" забили быстрый гол, но соперник не позволял долгое время создать действительно что-то опасное у своих ворот. А вот во втором тайме Аль-Хиляль сумел дожать Аль-Ахдуд. Милинкович-Савич оформил дубль.

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В другой встрече Аль-Раед, который возглавляет экс-наставник Шахтера Игор Йовичевич, играл против Аль-Халиджа. Матч был достаточно равный. Обе команды действовали надежно в обороне. Однако моментов на двоих было не очень много. В итоге матч закончился нулями на табло.

Аль-Хиляль находится на первом месте с 23 баллами. Аль-Раед остается в зоне вылета с пятью очками.

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