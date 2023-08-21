Ігор Йовічевіч змушений вдовольнятися зовсім не такими статусними новачками, як деякі інші клуби Саудівської Аравії.

Аль-Раед офіційно оголосив про підписання 27-річного півзахисника Матіаса Норманна. Умови угоди не розголошуються.

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Норманн покинув московське Динамо кілька тижнів тому. Норвежець аргументував таке рішення страхом через атаку дронів на "Москва-Сіті". Клуб країни-терориста пообіцяв хавбеку розбірки в суді, але навряд це сильно хвилює гравця.

Тепер Норманн виступатиме у Аль-Раеді. Команда Ігора Йовічевіча розпочала чемпіонат з двох поразок і поки йде на останній сходинці таблиці.

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