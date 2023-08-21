Игор Йовичевич вынужден довольствоваться отнюдь не такими статусными новичками, как некоторые другие клубы Саудовской Аравии.

Аль-Раэд официально объявил о подписании 27-летнего полузащитника Матиаса Норманна. Условия соглашения не разглашаются.

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Норманн покинул московское Динамо несколько недель назад. Норвежец аргументировал такое решение страхом из-за атаки дронов на "Москва-Сити". Клуб страны-террориста пообещал хавбеку разборки в суде, но вряд ли это сильно беспокоит игрока.

Теперь Норманн будет выступать в Аль-Раэде. Команда Игора Йовичевича начала чемпионат с двух поражений и пока идет на последней строчке таблицы.

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