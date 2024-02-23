Аль-Раед не зміг здобути перемогу над Аль-Ріядом у 21 турі чемпіонату Саудівської Аравії. Результати та огляд матчів – в цій новині на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 21 тур

Аль-Ріяд – Аль-Раед – 1:1

Голи: Мусона, 82 – Ель-Беркауї, 38

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Команда екс-тренера Шахтаря Ігора Йовічевіча в минулому турі програла Аль-Хілялю (1:3). Проти одного з конкурентів у боротьбі за виживання Аль-Раед міг покращити своє турнірне становище.

Перший тайм між командами був доволі скупим на моменти, утім, гості зуміли відкрити рахунок. По перерві підопічні Йовічевіча намагалися подвоїти перевагу, створили кілька небезпечних моментів й не дозволяли супернику розпоряджатися на своїй половині поля. Аль-Ріяду вдалося уникнути поразки завдяки чудовому удару Мусона зі штрафного. Він класно закрутив у дальній кут, а голкіпер Аль-Раеда дістати м'яч не зумів.

Йовічевіч зі своєю командою перебуває на 14 місці, Аль-Ріяд – на 15-му. Обидва клуби мають по 20 балів і лише на два пункти випереджають зону вильоту.

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