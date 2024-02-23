Аль-Раэд не смог одержать победу над Аль-Риядом в 21 туре чемпионата Саудовской Аравии. Результаты и обзор матчей - в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 21 тур

Аль-Рияд – Аль-Раэд – 1:1

Голы: Мусона, 82 – Эль-Беркауи, 38

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Команда экс-тренера Шахтера Игоря Йовичевича в прошлом туре проиграла Аль-Хилялю (1:3). Против одного из конкурентов в борьбе за выживание Аль-Раед мог улучшить свое турнирное положение.

Первый тайм между командами был довольно скупым на моменты, впрочем, гости сумели открыть счет. После перерыва подопечные Йовичевича пытались удвоить преимущество, создали несколько опасных моментов и не позволяли сопернику распоряжаться на своей половине поля. Аль-Рияду удалось уйти от поражения благодаря великолепному удару Мусона со штрафного. Он классно закрутил в дальний угол, а голкипер Аль-Раэда достать мяч не сумел.

Йовичевич со своей командой находится на 14 месте, Аль-Рияд – на 15-м. Оба клуба имеют по 20 баллов и лишь на два пункта опережают зону вылета.

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