Азійська ЛЧ, 1/8 фіналу

Аль-Іттіхад – Навбахор – 2:1 (перший матч 0:0)

Голи: Хамдалла, 45+6, Табатадзе, 87 (аг) – Бензема, 25 (аг)

Вилучення: Джокіч, 90+8

Аль-Хіляль – Сепахан – 3:1 (перший матч 3:1)

Голи: Аль-Досарі, 76, Невеш, 82, Мітровіч, 90+7 – Ахмадзадех, 54

Вилучення: Яздані, 71 (Сепахан)

Роналду вивів Аль-Наср у чвертьфінал азійської ЛЧ – забив курйозний гол, але програв звання "гравець матчу"

Карім Бензема повернувся у склад Аль-Іттіхада, але проти Навбахора нападник ледь не став антигероєм матчу. Француз невдало зіграв в обороні, коли суперник подавав штрафний, і зрізав м'яч у свої ворота. У компенсований час до першого тайму Бензема реабілітувався й асистував Хамдалла. А перемогу Аль-Іттіхад здобув завдяки автоголу Табатадзе.

Аль-Хіляль в першому матчі оформив собі комфортний рахунок, який розслабив команду. В першому таймі попри перевагу, не вдалося саудівцям забити. А ось після пропущеного голу Мітровіч і Ко насіли на ворота суперника й оформили три м'ячі.

Аль-Хіляль у чвертьфіналі Азійської ЛЧ зіграє проти команди Каріма Бензема.