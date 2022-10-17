Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч розповів про підготовку команди до матчу 8-го туру УПЛ проти Колоса та назвав клуб, який його вражає на початку сезону.

"Кожен наступний матч найважливіший. Проти Колоса зараз ключова зустріч. Втрачати очки не маємо права. Є один клуб, який несеться та рушить все перед собою – СК Дніпро-1. Ми мусимо бути на висоті. Сьогодні треба провести відновлювальне тренування.

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Взагалі у нормальному мікроциклі це день, коли команда не тренується, вихідний. А нам треба щось зробити, бо вже матч з Колосом. Будемо дивитися на фізичний та емоційний стан. Класичне та Реал забирають багато емоцій", – цитує Йовічевіча Tribuna.

Додамо, що СК Дніпро-1 – колишня команда Йовічевіча – наразі йде без втрат, маючи 18 очок після 6 зіграних турів. Шахтар другий з 16 пунктами.

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