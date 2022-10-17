Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич рассказал о подготовке команды к матчу 8-го тура УПЛ против Колоса и назвал клуб, который поражает его в начале сезона.

"Каждый следующий матч самый важный. Против Колоса сейчас ключевая встреча. Терять очки не имеем права. Есть один клуб, который несется и рушит все перед собой – СК Днепр-1. Мы должны быть на высоте. Сегодня нужно провести возобновляемую тренировку.

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Вообще, в нормальном микроцикле это день, когда команда не тренируется, выходной. А нам нужно что-то сделать, потому что уже матч с Колосом. Будем смотреть на физическое и эмоциональное состояние. Классическое и Реал отнимают много эмоций", – цитирует Йовичевича Tribuna.

Добавим, что СК Днепр-1 – бывшая команда Йовичевича – идет без потерь, имея 18 очков после 6 сыгранных туров. Шахтер второй с 16 пунктами.

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