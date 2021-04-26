Український тренер Ференцвароша може залишитися в клубі навіть після третього чемпіонства поспіль.

Ференцварош шукає заміну Реброву – клуб вже контактував з кількома фахівцями

"Ну яка доля Реброва? Третє чемпіонство. Ребров повернеться в Україну, але не знаю, коли це буде. Зараз він тренер Ференцвароша і, думаю, продовжить працювати в цій команді", – запевнив Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Додамо, що контракт Реброва з Ференцварошем розрахований до літа 2022-го. Раніше у пресі з'явилися чутки, що український фахівець покине клуб вже цього року.

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