Шахтар капітально провалив весняну частину сезону, програвши чемпіонство й відставши від Динамо вже на 13 очок. Ба більше – в середу відрив "гірників" від третьої позиції міг скоротитись всього до одного залікового балу! Донеччан врятувала перемога Олімпіка над Зорею, після якої підопічні Луїша Катру стали залізобетонними фаворитами на "срібло". Ніхто не вірить, що у поєдинках проти Інгульця та Миная команда знову провалиться, хоча перед Агробізнесом і Львовом теж так говорили.

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Втім, до тих матчів ще потрібно дожити. Зараз Шахтарю необхідно просто зберегти обличчя, адже в останніх двох поєдинках "помаранчево-чорні" зганьбилися – у Класичному вони безвольно програли з одним ударом у площину, а Олександрія переграла "гірників" ще більш впевнено. Так, Луїшу Каштру сильно не пощастило з травмами лідерів, але за понад 70 хвилин основного часу його підопічні не створили жодного моменту на КСК Ніка – хоча перед цим "жовто-чорні" програли чотири матчі поспіль. Донеччани виглядали слабко й не продемонстрували навіть краплі характеру.

Так буває, коли всі футболісти звикли налаштовуватись лишень на Лігу чемпіонів і при цьому розуміють неминучість відставки тренера. Щоправда, з відходом Тайсона та відсутністю Ісмаїлі сильно просіла якість загострення на чужій третині поля – цікавих передач поменшало, своєчасних вривань у штрафний мало, а авантюрних спроб обіграшу на дриблінгу та банальності тепер достатньо. Про жахи гри в обороні годі й говорити, але все це не може слугувати виправданням тим поразкам, які отримав Шахтар навесні. "Гірники" просто зганьбилися.

Все це залишає СК Дніпру-1 солідні шанси на сенсацію. Благо, підопічні Ігора Йовічевіча демонструють хороший футбол – в другому колі УПЛ вони виграли шість із десяти поєдинків, прибивши на своєму шляху Ворсклу й Десну. Крім того, вони відібрали очки у Олександрії та Колоса, причому команда Володимира Шарана відверто відскочила. Поразку від Динамо за явну невдачу приймати не варто, а зимова нічия з Маріуполем була нелогічною. В цілому, дніпровці навесні виглядали найбільш стабільним і організованим колективом УПЛ після Динамо та Зорі.

Втім, варто розуміти, що є рівень середняків, а є вмотивований на перемогу Шахтар (принаймні, в це хочеться вірити). У матчі з Динамо всі чесноти СК Дніпра-1, про які так довго говорили у пресі, ніхто навіть не помітив – кияни впевнено розмотали "спортклубівців". Крім того, у Ігора Йовічевіча намітилися серйозні проблеми зі складом – без Ігнатенка та Піхальонка (вони орендовані у "гірників") якість гри в центрі поля починає провисати. В цих умовах зачепитись за очки з "помаранчево-чорними" буде дуже непросто, але легкої прогулянки ніхто і так не обіцяв.

Кадрова ситуація

Травмовані: Логінов (під питанням) – Мораєс, Ісмаїлі, Коноплянка, Бондар, Марлос

Дискваліфіковані: –

Не зіграють з інших причин: Ігнатенко, Піхальонок (умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Шахтар – СК Дніпро-1

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Матвієнко, Корнієнко – Степаненко, Майкон – Тете, Патрік, Соломон – Дентіньо

СК Дніпро-1: Юрчук – Тейлор, Дуглас, Сваток, Дубінчак – Батагов, ді Франко – Булеца, Когут, Чуже – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

У обох команд величезні кадрові втрати, але для Шахтаря вони ще серйозніші. СК Дніпро-1 навряд чи забажає тягатися з "гірниками" за контроль у центрі поля – підопічним Ігора Йовічевіча просто необхідно тримати компактність в обороні й час від часу контратакувати. При цьому турнірна таблиця не тисне на андердога. Гості можуть зіграти в своє задоволення, без нервів. Між тим, захищаються "жовто-чорні" дуже круто – у шести весняних поєдинках вони зіграли на нуль.

Шахтарю ж потрібно буде розкривати цей блок, а як зробити це без стількох лідерів атаки? Поки що помітними варіантами є ривки на дриблінгу у виконанні вінгерів, але тут як карта ляже – Соломон і Тете можуть влаштувати перформанс, а можуть і провалитись. Останнє трапляється набагато частіше. Також Луїш Каштру намагається зробити зі Степаненка свою версію Тоні Крооса або хоча б Сидорчука, але в передачах Тарас поки що не такий сильний. По суті, у донеччан залишається тільки клас, вищий темп гри та вища інтенсивність пресингу.

Словом, "гірникам" сьогодні буде важко. Хотілось би сказати, що у чергову осічку Шахтаря не віриться, адже це вже занадто, але ще після Агробізнеса стало очевидно, що такі прогнози більше не працюють. Нині у осічку "гірників" віриться.

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