"Від першого дня нашої подорожі, яка почалася пів року тому, ми завжди, навіть на тренуваннях, відчуваємо величезну відповідальність перед українським народом, перед Україною, перед воїнами, які б'ються за нашу свободу. І ми хочемо, щоби вони, коли дивляться наші матчі, відчували гордість, пишалися нашою битвою, нашою боротьбою, яку ми даємо на футбольному полі, попри результат.

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Футбол – це лише гра. А те, що відбувається зараз в Україні, – це життя. Тому ми хочемо покласти свої життя на футбольному полі й так віддячити воїнам за те, що вони роблять для нас там, де дійсно показують свій характер та волелюбність. Ми разом сильніші.

Все, що ми робимо і робили останні пів року, – це подяка ЗСУ, людям, які б'ються та віддають свої життя за нас. Ми всього лише граємо у футбол, але граємо із серцем і віддаємо останні сили на полі, щоб вони, коли дивляться ті 95 хвилин, пишалися нами. У цьому полягає наша відповідальність у всіх матчах, поки триває ця жахлива війна", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, поєдинок між Ренном і Шахтарем відбудеться у четвер, 23 лютого. Початок зустрічі о 22:00.

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