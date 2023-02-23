Йовічевіч: Хочемо покласти свої життя на футбольному полі, аби віддячити воїнам за те, що вони роблять для нас
Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч вбачає у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Ренна особливу місію.
"Від першого дня нашої подорожі, яка почалася пів року тому, ми завжди, навіть на тренуваннях, відчуваємо величезну відповідальність перед українським народом, перед Україною, перед воїнами, які б'ються за нашу свободу. І ми хочемо, щоби вони, коли дивляться наші матчі, відчували гордість, пишалися нашою битвою, нашою боротьбою, яку ми даємо на футбольному полі, попри результат.
"Шахтар битиметься до кінця": Траоре оцінив шанси "гірників" на прохід Ренна
Футбол – це лише гра. А те, що відбувається зараз в Україні, – це життя. Тому ми хочемо покласти свої життя на футбольному полі й так віддячити воїнам за те, що вони роблять для нас там, де дійсно показують свій характер та волелюбність. Ми разом сильніші.
Все, що ми робимо і робили останні пів року, – це подяка ЗСУ, людям, які б'ються та віддають свої життя за нас. Ми всього лише граємо у футбол, але граємо із серцем і віддаємо останні сили на полі, щоб вони, коли дивляться ті 95 хвилин, пишалися нами. У цьому полягає наша відповідальність у всіх матчах, поки триває ця жахлива війна", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, поєдинок між Ренном і Шахтарем відбудеться у четвер, 23 лютого. Початок зустрічі о 22:00.
"Поки моя команда перемагала Динамо, я гуляв на весіллі": екс-форвард УПЛ виховує 9 дітей, згадує Хачеріді і гол Шахтарю