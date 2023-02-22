– Ти один з небагатьох легіонерів Шахтаря, який залишився в команді після початку повномасштабної війни. Цим вчинком намагався продемонструвати солідарність та повагу до клубу й України?

– Це дуже гарне запитання. На публіці завжди повторюю, що гордий виступати за Шахтар. Я пережив специфічний момент, коли отримав важку травму, але клуб мене не полишив та постійно підтримував під час операції й відновлення. Навіть попри тяжкі обставини і війну Шахтар завжди був поряд зі мною. Для мене було дуже важливо повернутися та грати за цю команду.

Ренн – Шахтар: матч-відповідь Ліги Європи обслуговуватиме арбітр, який фіксував розгром Динамо від Челсі

– Що ти знав про Ренн до початку жеребкування? Тобі відомо, що у складі суперника двоє представників Буркіна-Фасо? Можливо, вдалося поспілкуватися зі співвітчизниками?

– Звісно, я говорив з гравцем із Буркіна-Фасо, навіть вийшло трохи пожартувати. Щоправда, у нас було лише кілька хвилин, хоча ми дуже добре знайомі, оскільки разом виступаємо за національну збірну. Що ж до суперника: я давно спостерігаю за чемпіонатом Франції і Ренном. Знаю, що їхній тренер донедавна тренував Ліон, тому вважаю його хорошим наставником. Окрім того, декілька моїх друзів виступають у цьому чемпіонаті.

– Як діятиме команда в другому матчі, враховуючи результат першого поєдинку?

– Шахтар завжди демонструє свій футбол і грає лише на перемогу в будь-якому турнірі. Завтра ми гратимемо у свій футбол, битимемося до кінця, спробуємо забити якомога більше голів та намагатимемося порадувати вболівальників", – сказав Траоре на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок між Ренном і Шахтарем відбудеться у четвер, 23 лютого. Початок зустрічі о 22:00.

"Поки моя команда перемагала Динамо, я гуляв на весіллі": екс-форвард УПЛ виховує 9 дітей, згадує Хачеріді і гол Шахтарю